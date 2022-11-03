想捧鐵飯碗別錯過 台糖召員工70名 即日起報名

想捧鐵飯碗快把握，台糖公司111年新進基層員甄試即日起至11月9日止報名，台糖表示，這次約將召幕13個職別70個職缺，高中職畢業即可報考，試用期2萬8000元起跳，待正式僱用後薪水逾3萬元。

台糖表示，本次甄試涵蓋13個類別，包括業務類、地政類、儲備加油站長類、一般農業類、化工類、機械類、土木類等；另為鼓勵身心障礙人士勇於投入就業、發揮所長，台糖另開一類供身心障礙者報考。各類別考試資格、報名及甄試方式請至台灣金融研訓院甄試專區或台糖官網查詢。

台糖說，考試分兩階段辦理，第一試為筆試，日期為111年12月17日；第二試為口試、體能及術科測試，訂於112年2月5日舉行。台糖歡迎有相關領域從業人員把握機會報名。