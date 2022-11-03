親子周六到嘉義竹崎親水公園 看大野狼拯救小紅帽童劇

親子周末去哪兒？嘉義縣文化基金會邀大小朋友，11月5日周六傍晚6點半到嘉義縣竹崎親水公園表演廣場，跟著如果兒童劇團一同參與「大野狼拯救小紅帽」的童話故事改編兒童劇；基金會執行長陳尚雍說，小朋友隨劇情發展，體會學習到角色之間的善良、愛和勇氣。

縣長翁章梁表示，由受歡迎的童話故事改編兒童劇「大野狼拯救小紅帽」，風靡全台，基金會特別邀請如果來嘉義演出，免費入場，請大家帶著快樂好奇的心，當晚一起經歷一場不一樣的童話之旅。

嘉義縣文化基金會年度大型舞台劇系列，今年邀請如果兒童劇團來嘉義縣演出，於11月5日本周六，下午6時30分在竹崎親水公園表演廣場舉辦，現場還有互動遊戲及有獎徵答等活動；竹崎鄉公所也將贈送爆米花給參與的觀眾，數量有限。

執行長陳尚雍說，以熟悉的童話故事，用「經典」的內容，加上現代劇手法的「創新」，帶給大家一場顛覆想像力的新故事，互動式劇情是打破舞台與觀眾的界線，讓小朋友身歷其境，感受角色的困境，隨著劇情發展，體會學習到角色之間的善良、愛和勇氣。