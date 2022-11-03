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新營、安南2全民運動館首曝光 媲美全台最漂亮運動館

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市新營全民運動館模擬圖。圖／台南市都發局提供
台南市新營全民運動館模擬圖。圖／台南市都發局提供

台南市安南全民運動館、新營全民運動館新建工程分別在今年5月、10月通過都市設計審議，市長黃偉哲表示，2座全民運動館由市府體育局舉辦，獲中央補助經費，預計2025年完工，將是全台最漂亮的運動館之一，提供市民平價、專業又社區化的優質運動空間。

市府都發局指出，安南全民運動館座落在安南區九份子的公園用地，規畫配置3棟建築物，中間以連接橋相串連、跨越下方水域，並具有提供市民駐足、觀景的功能；建築物形式以高腳屋意象來延續台江傳統記憶。地面層外部環繞公園的步道可從室外串聯到室內；建築物內部運動場地則規畫有體適能中心、多功能教室、韻律教室、綜合球場等空間。

新營全民運動館位在新營區南瀛綠都心公園，以融合環境綠意的互動式場館營造新營人的漫遊生活，以及兒童遊戲、青年運動、老年休憩3代活動融合作為空間的串聯。外部運動步道可直接通達建築物2樓外廊空間，建築物內部有兒童遊戲室、健身房、多功能教室、韻律教室、綜合球場、羽球場等。

都發局表示，未來2座全民運動館完工後，將可分別提供溪南、溪北市民便利性佳、可及性高、優質且安全的運動休閒空間，達到促進市民養成良好運動習慣的目標。

台南市安南全民運動館模擬圖。圖／台南市都發局提供
台南市安南全民運動館模擬圖。圖／台南市都發局提供

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