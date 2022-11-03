蟲蟲危機！斜紋夜蛾快速攀升嘉義縣府提醒農民警戒防治

嘉義縣轄區陸續進入水稻採收期，斜紋夜蛾失去主要寄主，向鄰近作物擴散，縣府調查發現斜紋夜蛾在雜糧及蔬菜田區密度急速攀升，提醒農友即時監測與預防。

縣府農業處依10月性費洛蒙調查結果顯示，目前斜紋夜蛾密度有急遽上升的趨勢，平均1個誘引器數量超過250隻，已達防治標準，若疏於防治恐造成嚴重危害，籲請農民加強巡田，適時進行防治作業，避免害蟲蔓延擴散。

種植玉米、薏苡、高粱及蔬菜等作物前，可進行耕種防治，先淹水3至5天再進行耕犁作業，減少土中幼蟲及蛹的數量；種植綠肥作物田區，應即時進行翻埋作業，減少斜紋夜蛾食物來源；巡田過程中，若有發現卵塊或幼蟲應立即滅除，落實清園及雜草管理；設施需注意四圍是否遮蔽完整，並檢查種苗及介質，是否有攜帶蟲源。