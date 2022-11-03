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他獨守外傘頂洲燈塔40年 退休燈塔氣象站管理員最難忘這件事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
87歲嘉義縣東石鄉溫港村民蔡福裕，擔任外傘頂洲燈塔兼氣象站管理員，獨守40年，直到65歲退休。圖／陳俊哲提供、魯永明翻攝
87歲嘉義縣東石鄉溫港村民蔡福裕，擔任外傘頂洲燈塔兼氣象站管理員，獨守40年，直到65歲退休。圖／陳俊哲提供、魯永明翻攝

87歲嘉義縣東石鄉溫港村民蔡福裕，25歲就搭竹筏到東石外海最大沙洲外傘頂洲，擔任燈塔兼氣象站管理員，沙洲只有他1人看管，獨守40年，直到65歲從隸屬關稅總署工友退休，文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲最近訪談蔡福裕，留下珍貴外傘頂洲歷史。

外傘頂洲因沙源阻絕，專家估計壽命剩不到8年消失，立委蔡易餘督促海委會、營建署、水利署等相關單位，展開固沙工程搶救。蔡福裕回憶，每天上班駕單桅帆船或3馬力竹筏，後面拖2、30台單桅帆船，跨過瀉湖到外傘頂洲，40年沒休假，每次住外傘頂洲15天。

在沙洲生活工作未碰過靈異事件，但協助處理多件無名水流屍做功德，蔡福裕說，村內有漁民協助處理水流屍，六合彩贏6、7千萬，可惜未守住，最後輸光光。蔡說，水流屍大型漁船不方便拉，換小竹筏打撈上來，駕駛到木麻黃沙灘上岸，通報警察處理。

蔡福裕工作操控射程遠，用電池發電燈塔，睡在點煤油燈或蠟燭儲藏室，守護外傘頂洲西側台灣海峽航道，基隆到高雄航線安全，用40年的青春，換行船人平安。外傘頂洲有水井，他帶半個月煤炭生火，還有米、番薯、蔬菜、肉及木柴，天黑睡覺，冬天風強，濕沙子吹打臉頰很痛。

蔡福裕家族養蚵，父親有單桅帆船，俗稱布帆船，他東石農校畢業，當年全村只有他考取東石農校，24歲朋友介紹他到外傘頂洲氣象觀測站工作，後雲林口湖人管理的燈塔常熄滅，請他兼管燈塔，自此燈塔氣象站他1人全包。

從塭港到外傘頂洲，駕馬達竹筏開1個半小時，冬天手腳冷工作做不完了。冬天冷季風風浪大、夏天酷熱，颱風多，燈塔半個月擦拭燈鏡，電池1年換新，測電壓，電力不足報維修。燈塔燈源感應式，太陽曬熱關閉，陰天亮燈，每天觀測溫度、濕度、氣壓、風速、雨水等，做成資料檔案，每半月寄到彰化水利局。

蔡福裕在沙洲兼2分工作，忍受孤寂，大海邊風吹日曬雨淋，1961年每月薪水才1800元，工作40年，退休前領到7萬元。蔡福裕退休在家放養蚵棚，身體硬朗，陳俊哲稱讚他40年不休假，是守護航道最佳責任制代言人，更是行船人的守護者。

早期造林人員、海關人員及警察在外傘頂洲上合影 。 圖／陳國民提供
早期造林人員、海關人員及警察在外傘頂洲上合影 。 圖／陳國民提供
外傘頂洲因沙源阻絕，專家估計壽命剩不到8年消失。圖／余信賢提供
外傘頂洲因沙源阻絕，專家估計壽命剩不到8年消失。圖／余信賢提供
早期外傘頂洲上的水井。圖／陳國民提供
早期外傘頂洲上的水井。圖／陳國民提供
87歲嘉義縣東石鄉溫港村民蔡福裕，擔任外傘頂洲燈塔兼氣象站管理員，獨守40年，直到65歲退休，文史工作者嘉縣文化基金會董事陳俊哲(左)訪談蔡福裕，留下珍貴外傘頂洲歷史。圖／陳俊哲提供
87歲嘉義縣東石鄉溫港村民蔡福裕，擔任外傘頂洲燈塔兼氣象站管理員，獨守40年，直到65歲退休，文史工作者嘉縣文化基金會董事陳俊哲(左)訪談蔡福裕，留下珍貴外傘頂洲歷史。圖／陳俊哲提供

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