青少年藥物濫用預防與輔導研討會 250人跨界激盪

為應當前青少年藥物濫用問題的發展，國立中正大學防制藥物濫用教育中心及台灣藥物濫用防治研究學會受教育部指導，昨日與今日兩天在國立中正大學國際會議廳辦「2022青少年藥物濫用預防與輔導研討會」；中正大學表示，期望能以其他先進國家的預防策略，做為我國防治青少年藥物濫用對策設計的參考。

行政院政務委員羅秉成、法務部常務次長林錦村、教育部副司長黃蘭琇、法務部司法官學院長柯麗鈴及台灣藥物濫用防治學會理事長馬躍 中等人出席開幕。

行政院政委羅秉成主持，行政院參議徐吉志報告「台灣毒品防制政策的過去現在與未來」；次長林錦村主持台灣高等檢察署主任檢察官姜貴昌與檢察官林秀敏報告之「當前毒品情勢分析與查緝策略」，及國立中正大學特聘教授楊士隆進行「大麻之國際現況、危害與政策爭議」專題演講。

今年研討會聚焦於青少年藥物濫用預防措施與輔導作為，邀請德國 Tuebingen University Bernd Heinrich 教授、日本國立精神醫療研究所嶋根卓也教授、加拿大 Colleen Anne Dell 教授、冰島 Páll Melsted Ríkharðsson,Chief Executive Officer, Planet Youth、泰國Chulalongkorn University Rasmon Kalayasiri 教授等學者，進行專題報告。

為藉由多方角度探究青少年藥物濫用議題，研討會上，多名國內藥物濫用防治領域學者，與實務專家舉辦綜合座談，發表多篇國內本土青少年藥物濫用防治實證研究論文，提供國內相關政府部門參考，完善現有因應作為。