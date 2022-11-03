南科、沙崙帶動就業 台南新營周六大型徵才 逾5千職缺

台南好生活、台南呷頭路就業博覽會，5日周六上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理，共有台積電、佳能半導體、聯華電子、華新麗華、生達化學製藥及統一超商等66家廠商，提供5097個工作機會，其中有59家廠商提供4082個超過3萬元以上薪資的職缺。

另有生達化學製藥、華新麗華、敬祐科技、榮眾科技、統一超商、統義玻璃及蜂勝等11家新營及鄰近地區廠商釋出533個工作機會，讓市民就近找工作。

勞工局長王鑫基表示，市府團隊積極招商引資，吸引國內外企業進駐，現在南科、沙崙雙引擎啟動，引領台南新興科技產業發展，同時也帶來大量的工作機會，勞工局透過辦理就業博覽會連結各廠商，搭起就業媒合橋梁，鼓勵求職民眾在面試時要展現企圖心，也呼籲企業要提供好的勞動條件搶人才，搭配勞工福利等配套措施，把好人才留在台南，一起拚出經濟就業好成績。

今年遠見雜誌對各縣市施政調查中，台南市8大面向施政表現滿意度六都第一，其中在經濟與就業面向不僅是六都第一、更是全國第一；另台南市今年上半年的失業率為3.6%，除低於全國3.7%，更創下連續3年為六都最低。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，就業博覽會當天除提供多元職缺，還提供求職者「面試模擬」、「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」等多項服務。

11月5日就博會活動現場提供求職兌換好康禮，投遞3家還有摸彩券，有機會獲得美食鍋，數量有限，送完為止。

就博會當天提供免費接駁車，自8點30分起從新營火車站到就博會場，末班車時間為中午12點15分，每30至35分鐘就有一班接駁車往返新營火車站至活動會場，求職民眾還可搭乘台南市公車，由新營火車站搭乘「棕幹線」綜2或棕3也可到達活動會場，活動相關資訊可洽06-6330820。