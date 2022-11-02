聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市義昌公園停車場動土 玻璃帷幕將2024完工成地標

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天開工，圖為玻璃帷幕的模擬圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天開工，圖為玻璃帷幕的模擬圖。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府獲前瞻計畫補助，在義昌公園打造地下停車場，流標8次後追加預算到2.47億才標出。市長黃敏惠今天主持動土，表示地下兩層共147個汽車位，預計2024年6月底完工；不過鄰近民生北路將興建玻璃帷幕，當行人出入口，鄰近居民擔心反射陽光，市府表示會用茶色玻璃，不會反光。

市府表示，地下1樓停車場73個汽車位、地下2樓74個汽車位，包括無障礙、婦幼、綠能車位，屆時車道出入口在延平街，機車和腳踏車規畫在公園周遭，未來希望現有公園四周停放路邊的車輛，都停入停車場。

市府指出，地下停車場整體設計比舊式地下停車場更為通風、明亮與智慧化，尤其靠近民生北路側，打造玻璃帷幕，避免外面直接看到廁所，並用採光天井，讓地下室更明亮並遮雨，帷幕裡面還有1圈花圃，並做灑水系統。

市長黃敏惠說，向中央爭取嘉北國小、崇文國小及義昌公園的地下停車場，最終3案預算由原先的8.13億，再追加2.17億元，才得以推動開闢建設，感謝市議會大力支持追加預算。

市府交通處表示，追加金額皆由地方政府全額負擔，去年5月函文中央請求補助，中央以補助要點規定之增加經費，仍請市府自行籌措經費，為理由回絕，金額龐大勢必排擠其他地方建設，希望中央能夠正視並通盤檢討大環境影響問題，補助經費缺口。

有居住民生北路的商家，擔憂未來玻璃帷幕會反射陽光，今天動土儀式後，向市長黃敏惠陳情，黃敏惠回應，會努力做好，聽到大家意見，就是應該做的；市府表示，先前座談會得知此訊息，建築師已改採茶色玻璃，連框架也調整成烤漆顏色，鄰近民生北路側並加強植栽，不會反光。

市府提醒，地下停車場施工期間，顧慮安全，整座公園都將圍起暫停使用，並在3邊開設4個施工車輛出口。

嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天開工，圖為基地範圍的空拍圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天開工，圖為基地範圍的空拍圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天開工，圖為未來動線。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天開工，圖為未來動線。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，今天動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，市長黃敏惠（前）等人今天參加動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，市長黃敏惠（前）等人今天參加動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，市長黃敏惠（中）等人今天參加動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市義昌公園打造地下兩層停車場，市長黃敏惠（中）等人今天參加動土。記者林伯驊／攝影

停車場 黃敏惠 腳踏車

延伸閱讀

嘉市建國二村空地公共建設開工 人行道最寬達7米

嘉市購物節登錄金額破6億 房屋、休旅車得主都在這消費

黃敏惠6千人造勢氣場強 李俊俋曝賴清德將幫站台

黃敏惠競選總部成立 嗆中央要實現承諾

相關新聞

IKEA釋出嘉義市分店7種職缺！佐證開店傳聞 市府也說話了

知名居家用品賣場宜家家居（IKEA）傳出將於嘉義市大潤發的賣場內，開設實體店面，還包括餐飲部，搶先台南；今天網友發現，人...

嘉市義昌公園停車場動土 玻璃帷幕將2024完工成地標

嘉義市政府獲前瞻計畫補助，在義昌公園打造地下停車場，流標8次後追加預算到2.47億才標出。市長黃敏惠今天主持動土，表示地...

亮麗橘世代／殯葬所當圓滿志工 林居樹助人無忌諱

嘉義市立殯葬管理所有個「圓滿志工團」，導引家屬認識環境、設施、流程。傳統觀念對於到殯葬所、火化場總是忌諱，更何況來這裡當...

逾5000職缺8成月薪3萬 南市就博會周六新營登場

台南市政府5日在新營體育場辦理「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，現場共提供逾5000個職缺，超過8成月薪逾3萬元，在...

「靜•躁」！ 台南家齊高中舞蹈班巡展融入蘭亭序

走過30的台南市家齊高中舞蹈班，即將展開第31屆舞蹈班畢業成果展巡迴演出，今天先在校內登場，分享師生。畢展主題「靜•躁」...

募款小物超吸睛 南市議員沈家鳳拚連任挺在地創作

拚連任的民進黨台南市議員第一選區候選人沈家鳳，今下午在競選總部展示可愛募款小物，還認購20組提供給母校南新國中及新營國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。