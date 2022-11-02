嘉市義昌公園停車場動土 玻璃帷幕將2024完工成地標

嘉義市政府獲前瞻計畫補助，在義昌公園打造地下停車場，流標8次後追加預算到2.47億才標出。市長黃敏惠今天主持動土，表示地下兩層共147個汽車位，預計2024年6月底完工；不過鄰近民生北路將興建玻璃帷幕，當行人出入口，鄰近居民擔心反射陽光，市府表示會用茶色玻璃，不會反光。

市府表示，地下1樓停車場73個汽車位、地下2樓74個汽車位，包括無障礙、婦幼、綠能車位，屆時車道出入口在延平街，機車和腳踏車規畫在公園周遭，未來希望現有公園四周停放路邊的車輛，都停入停車場。

市府指出，地下停車場整體設計比舊式地下停車場更為通風、明亮與智慧化，尤其靠近民生北路側，打造玻璃帷幕，避免外面直接看到廁所，並用採光天井，讓地下室更明亮並遮雨，帷幕裡面還有1圈花圃，並做灑水系統。

市長黃敏惠說，向中央爭取嘉北國小、崇文國小及義昌公園的地下停車場，最終3案預算由原先的8.13億，再追加2.17億元，才得以推動開闢建設，感謝市議會大力支持追加預算。

市府交通處表示，追加金額皆由地方政府全額負擔，去年5月函文中央請求補助，中央以補助要點規定之增加經費，仍請市府自行籌措經費，為理由回絕，金額龐大勢必排擠其他地方建設，希望中央能夠正視並通盤檢討大環境影響問題，補助經費缺口。

有居住民生北路的商家，擔憂未來玻璃帷幕會反射陽光，今天動土儀式後，向市長黃敏惠陳情，黃敏惠回應，會努力做好，聽到大家意見，就是應該做的；市府表示，先前座談會得知此訊息，建築師已改採茶色玻璃，連框架也調整成烤漆顏色，鄰近民生北路側並加強植栽，不會反光。