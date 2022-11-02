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逾5000職缺8成月薪3萬 南市就博會周六新營登場
台南市政府5日在新營體育場辦理「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，現場共提供逾5000個職缺，超過8成月薪逾3萬元，在新營火車還提供免費接駁車接送會場站，籲請求職者把握機會。
該就業博覽會是今年南市第4場大型就博會，周六上午9點至12點登場，有台積電、佳能半導體、聯華電子、華新麗華、生達化學製藥及統一超商等66家廠商提供5097個職缺，其中59家廠商4082個超過8成職缺月薪3萬元以上。
現場也提供有多樣求職兌換好康禮，投遞3家還有摸彩券，有機會獲得美食鍋。
就博會當天提供免費接駁車，自8點30分起從新營火車站往返就博會場，末班車為中午12點15分，約每30至35分鐘就有一班，還可搭乘南市公車由新營火車站搭乘「棕幹線」棕2、棕3也可到達，相關資訊可洽（06）6330820。
勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，當天除提供多元職缺，還提供求職者「面試模擬」、「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」等多項貼心服務。
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