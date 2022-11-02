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募款小物超吸睛 南市議員沈家鳳拚連任挺在地創作

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
募款小物超吸睛，台南市議員沈家鳳拚連任挺在地創作。圖 ／沈家鳳服務處提供
募款小物超吸睛，台南市議員沈家鳳拚連任挺在地創作。圖 ／沈家鳳服務處提供

拚連任的民進黨台南市議員第一選區候選人沈家鳳，今下午在競選總部展示可愛募款小物，還認購20組提供給母校南新國中及新營國小。她也提出爭取設置藝術聚落及催生藝文特區等，將溪北地區打造成適合藝術文化發展的好環境。

沈家鳳記者會上也請來甫從法國巴㴝參展歸國的新秀藝術家吳佳諼，沈表示，受到資源分配等因素影響，溪北地區在推動藝術文化發展，表現確實不如其它地區，擔任市議員以來，除關心地方服務與建設外，爭取資源挹注藝文發展，更是努力推動重點。

吳佳諼表示，由於在地發展環境問題，身邊像她一樣年輕藝術工作者，僅少部份願意留下來，她對沈家鳳提及打造在地藝文發展的願景相當認同。

吳佳諼更以「熊」作為創造元素，寓意「熊蓋好的東西，送給熊蓋好的議員」，祝福沈家鳳連任能心想事成。

沈家鳳表示，為表達以行動力挺藝術家吳家諼，也認購20組提供給母校南新國中及新營國小，送給表現優異的學生。

沈家鳳服務處表示，文創競選小物除可單項購買，也推出與法國展覽相同套裝組一組6款小物共1680元（語意一路包贏），有意者可電洽服務處（06）6350688或臉書搜尋「自戀熊粉專」，另如在拜票時捕獲野生沈家鳳，有機會憑合照抽獎獲得競選小物。

募款小物超吸睛，台南市議員沈家鳳拚連任挺在地創作。圖 ／沈家鳳服務處提供
募款小物超吸睛，台南市議員沈家鳳拚連任挺在地創作。圖 ／沈家鳳服務處提供

議員 法國 藝術家 台南市選舉 2022大選

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