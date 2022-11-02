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雲林北港區防汛道路車潮增加 蔡岳儒：爭取加裝監視器

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
民進黨北港鎮長候選人張勝智（後排右一）承諾上任後加裝監視設備，完善民眾行車及居住安全。記者黃于凡／攝影
民進黨北港鎮長候選人張勝智（後排右一）承諾上任後加裝監視設備，完善民眾行車及居住安全。記者黃于凡／攝影

雲林縣北港鎮、水林鄉、口湖鄉設有366支路口監視器，其中只有28支位於防汛道路或鄰近社區，民進黨議員蔡岳儒今召開記者會，黨籍北港鎮長候選人張勝智也到場，喊話未來4年會爭取經費加裝監視器，強化防汛道路周邊監管力道，減少治安死角，提升民眾居住安全。

蔡岳儒指出，依《河川管理辦法》第6條第3項，防汛道路目的在於便利防汛、搶險運輸，但隨著交通需求提升，防汛道路已廣泛成為民眾行車路線，但放眼北港鎮、水林鄉、口湖鄉只有28支監視器設在防汛道路周圍，且警察臨檢與巡邏頻率相對較低，已然成為治安死角。

蔡岳儒強調，防汛道路與村落的出入口車流量日益增多，加裝監視器十分重要；另，像校園、長青食堂或活動中心等都是民眾出入頻繁處，這4年已加裝22組監視器，並強化警政單位監管力道，未來若連任將持續推動，讓居民有一個安居的社區，一條安全回家的路。

張勝智說，適當得宜加裝監視器，能在關鍵時刻，成為追蹤不法行為或肇事逃逸的利器，維護民眾安居樂業生活，未來若當選，會在隱私與公益的平衡點配合各單位，盡最大力量維護社區安全。

雲林縣長候選人劉建國雖未到場，但也對提升社會安全網感到認同。劉建國承諾，未來若入主縣府，會立即與鄉鎮市長及民意代表全面性盤點，針對縣內監視器不足的地點，包括防汛道路及山區道路，容易成為安全死角的地方，編列預算設置監視器，架構完善社會安全網。

此外，蔡岳儒也提出，公共空間安全是他未來監督重點，像是公共廁所亦容易淪為治安死角，會加強安全管理，也會加強性別友善、無障礙環境設置，並增設身障、婦幼停車位等，建構安全友善的公共空間。

民進黨雲林縣議員蔡岳儒（前排右四）拼連任，今提出「構築社會安全網」政見。記者黃于凡／攝影
民進黨雲林縣議員蔡岳儒（前排右四）拼連任，今提出「構築社會安全網」政見。記者黃于凡／攝影
民進黨雲林縣議員蔡岳儒（後排左二）拼連任，今提出「構築社會安全網」政見。記者黃于凡／攝影
民進黨雲林縣議員蔡岳儒（後排左二）拼連任，今提出「構築社會安全網」政見。記者黃于凡／攝影

監視器 口湖鄉 北港 2022大選 雲林縣選舉

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