神明加持「米山米」南市議員劉米山送鄉親結緣

民進黨台南市議員候選人劉米山今推出經神明加持過的「米山米」，將限量發送與鄉親結緣，所拍攝的宣傳影片也在今天發表，希望藉由神明庇護，順利邁向連任之路。

挺過日前初選危機的劉米山，今在新營競選總部發表「眾神加持米山米、結緣鄉親好過年」結緣品及宣傳影片。他說，選用台南稻米，以「金磚米山」為造型，經台南當地各區域大廟神明加持過的「米山米」與各地台南鄉親免費結善緣。

劉米山競總說，「米山米」採用以金色米山為發想設計，更由劉米山帶領團隊前往白河區店仔口福安宮、東山區碧軒寺、柳營區代天院、新營區真武殿、太子宮、鹽水區武廟、後壁區下茄苳泰安宮，上香稟告祈求神靈加持，並在各廟主委支持與陪同下，完成米山米過爐儀式。

劉米山表示，會發想以神明加持米山米，還有一個原因，因父親曾對他表示，金山銀山都比不過吃不空的米山，因而取名劉米山。

他說，父母雖是身障人士，不識字的爸爸，卻堅持不照族譜排列為其取名，執意取名「米山」，就是盼望雖然是一級貧戶身分，也要能夠守住這初生嬰兒，讓其順利平安的長大。他指出，想用結緣米山米方式，將父親與神明的祝福，透過他的手親自送給每一位民眾。

劉米山競總表示，將在劉米山臉書粉絲團，不定期發布劉親手與鄉親結善緣時間與地點，數量有限，送完為止，更多資訊請洽劉米山官方粉絲團( https://www.facebook.com/liumishan )