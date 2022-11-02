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嘉縣沿岸寶特瓶半數外來 海廢處理需跨國合作

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉縣海岸線常見印簡體中文海漂寶特瓶，環保局今天說，嘉義海洋廢棄物以寶特瓶等塑膠製品為大宗，近4年統計半數以上來自外國，突顯海廢問題的國際性，處理需跨國合作。

嘉義縣海岸線常見各式各樣海廢，其中不少是印有簡體中文的罐子，住東石的黃姓民眾日前告訴中央社記者，常見印有簡體字的寶特瓶躺在岸邊「肉粽角」或沙灘上，縣府派人撿完了又來，東石外海的外傘頂洲更多。

對此，嘉義縣環保局今天告訴中央社記者，民國108年到111年嘉義縣海洋廢棄物的種類以寶特瓶、塑膠瓶蓋比例最高，雖然台灣對寶特瓶、塑膠製品的回收率很高，仍無法降低寶特瓶等海漂物對台灣海域、沙灘的污染。

環保局說，主要原因是一半以上的海廢寶特瓶都是其他國家或是對岸漂來的，來源包括中國、日本、韓國及東南亞國家，突顯海廢問題的國際性，需世界各國一起合作做回收。

另外，海廢寶特瓶含有很多鹽分、還會附著藻類，處理上較困難，回收再利用的成本也高，但仍能製成紡織品、瓶罐的原料，達到資源永續利用。許多企業基於環保的理由，專門收購海廢寶特瓶再製成塑膠罐、拖鞋、毛毯、衣服。

環保局指出，海洋廢棄物大多是由陸地漂流到海上，當這些塑膠經日照、水流沖刷分解成塑膠微粒進入食物鏈，進入魚、蝦、蟹等海洋生物體內再被人類食用影響健康，最終受害者還是人類，做好回收刻不容緩。

嘉義 廢棄物 東石

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