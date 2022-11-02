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大絲瓜現蹤阿里山公路起點 爬上中埔穀倉穰穰直賣所
絲瓜，為嘉義縣中埔鄉特色農作物，阿里山公路起點知名中埔鄉穀倉農創園區，穰穰直賣所入口處屋頂，正展覽藝術作品「瓜瓜一嘉親」，為2022再。嘉義鄉村藝術行動，由嘉義在地藝術家蘇冠印、陳明鈺跟中埔鄉和睦社區發展協會共創，吸引遊客目光。
藝術家蘇冠印、陳明鈺夫妻檔運用民眾容易上手的卡典西德為材料，帶領和睦社區居民拼貼出絲瓜花紋，並將創作組裝到作品主體上，完成代表社區特色產業的創作。
藝術家蘇冠印表示，參與的居民除將創作展現給更多民眾觀賞，創作時，也帶大家製作絲瓜花紋拼貼涼扇，讓社區參與者，帶回去作為此次藝術創作的紀念小物。
縣長翁章梁表示，中埔鄉因氣候多霧、日夜溫差明顯、土質等因素，絲瓜產量有目共睹，和睦社區近幾年積極發展友善耕作、絲瓜種子跟種苗的研究與控管、推動產銷履歷等，更提升絲瓜品質與改善銷售通路，成為社區最重要的產業。
瓜瓜一嘉親，將絲瓜透過擬人逗趣的造型，表現社區農產的蓬勃生機，期待藝術的種子未來也像絲瓜一樣，在嘉義偏地開花結果，喚起遊子們「回嘉真好」的心情；作品放置於中埔穀倉農創園區，融入園區原有攀爬植物的鐵架，展現藝術作品與地景、在地特色產業的結合。
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