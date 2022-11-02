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嘉義縣議員候選人跑行程 目擊老人車禍自摔「即刻救援」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。圖／讀者提供
嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。圖／讀者提供

嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。

黃嫈珺說，早上和團隊到六腳鄉跑行程，發現往第六公墓附近的路邊，有名長輩騎車不慎衝入水溝，機車整台倒插入水溝，長輩家摔在一旁，倒地不起，她趕緊和助理到對向協助。

長輩家掙扎想爬起扶起機車，黃嫈珺擔心摔倒移動，恐造成二次傷害，安撫長輩，趕緊協助報案，通知警消救護人員到場處理，長輩送醫救治。

消防局說，提醒民眾遇見車禍或自摔意外，正確的處理方式：1.立即撥打119或110，並詳細告知地點（會加快救援的速度）。2.在事故現場協助管制交通（避免再被追撞）。3.在還沒有確認傷者有無頭部、頸椎、脊椎及四肢受傷狀況前，不要移動傷者（避免造成二次的傷害 ，要交給專業的處理）。4.救護車到達前，可以安撫傷者給予心理支持，重點還是要提醒鄉親注意行車安全。

嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。圖／讀者提供
嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。圖／讀者提供
嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。圖／讀者提供
嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。圖／讀者提供

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