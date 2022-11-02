嘉義縣議員候選人跑行程 目擊老人車禍自摔「即刻救援」

嘉義縣議員第四選區、尋求連任的民進黨議員黃嫈珺，早上9點多帶助理到六腳鄉跑行程拜票，目擊1名老人騎機車，不慎落入水溝，整輛機車倒插水溝，她和助理趕緊下車，安撫傷患通報119，協助將傷者送醫。

黃嫈珺說，早上和團隊到六腳鄉跑行程，發現往第六公墓附近的路邊，有名長輩騎車不慎衝入水溝，機車整台倒插入水溝，長輩家摔在一旁，倒地不起，她趕緊和助理到對向協助。

長輩家掙扎想爬起扶起機車，黃嫈珺擔心摔倒移動，恐造成二次傷害，安撫長輩，趕緊協助報案，通知警消救護人員到場處理，長輩送醫救治。