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嘉義民雄宣傳車太吵 民眾反感斥：拉低投票率

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義最大票倉民雄鄉，候選人多宣傳車太吵惹民怨，民眾斥太吵，降低音量。圖／截取自民雄大小事
嘉義最大票倉民雄鄉，候選人多宣傳車太吵惹民怨，民眾斥太吵，降低音量。圖／截取自民雄大小事

年底選舉逼近，各地候選人陸續出動戰車車掃及宣傳車拜票；嘉義縣人口數最多的一級戰區民雄鄉，候選人多宣傳車太吵惹爆發民怨；東榮國小家長委員張文榮怒斥，宣傳車經過住宅區和學校時，請把音量轉小，不要影響大夜班朋友睡眠，還有孩子們在學校授課權利！

地方臉書社團「民雄大小事」近幾日民眾對於宣傳車太吵太大聲，留言投訴，請有使用宣傳車的候選人，控制一下司機，K先生指出，平常在馬路上開就算了，現在開進住宅社區小路是不是過份了？

興中國小學生家長李小姐表示，這兩天學生在段考，有學童反應昨天考試都聽到候選人聲音，真的很吵，拜託經過學區降低音量是基本素質。

東榮國小家長委員張文榮表示，朋友們知道他認識許多選舉候選人，請他幫忙告知，他統一提醒候選人，要傾聽民意，是最有效率的拜票！他也說，現在選戰不是撒錢就贏，要謙卑傾聽每個人的需求，努力達成目標，不是只有喊誰誰誰拜託拜託！那只有反感而已！

張文榮也說，地方社團都已經抱怨連連，不相信候選人都沒看到，距離投票不到一個月，花錢請廣告車是一筆開銷，但是，小孩會投給你嗎？睡覺的人會聽清楚投給你嗎？教課的老師是有多少戶籍在這的？請候選人要求司機經過學校及住宅區，將音量轉小，能靜音最好，不然只招來民怨，投票率拉低。

嘉義縣環保局長張根穆表示，若接獲投訴，會先進行勸導，若無改善，將依噪音管制法處理，提醒選舉期間使用擴音器及宣傳車，應妥善控制音量，尤其各級學校上課期間，宣傳車行經學區應關閉擴音設備，以免影響教學品質。

嘉義縣選委會表示，依據公職人員選舉罷免法第54條規定，政黨及任何人從事競選或罷免活動使用擴音器，不得製造噪音，違反者由環保局或警察機關依有關法律規定處理。

嘉義最大票倉民雄鄉，候選人多宣傳車太吵惹民怨，民眾斥太吵，降低音量。圖／截取自民雄大小事
嘉義最大票倉民雄鄉，候選人多宣傳車太吵惹民怨，民眾斥太吵，降低音量。圖／截取自民雄大小事

嘉義 投票率 2022大選 嘉義縣選舉

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