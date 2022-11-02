聽新聞
test
0:00 / 0:00
佐登妮絲城堡明超模大賽！地方質疑售票課娛樂稅 嘉縣府回應了
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，上月試營運逾30萬人入園，昨天正式營運，票價恢復全票300元，明天辦國際超模大賽；地方人士質疑售票收入是否課徵娛樂稅，為地方增加稅收。縣府財政稅務局說，城堡未常態性演出，不符娛樂稅課稅對象，售票收入屬國稅營業稅。
全新觀光景點佐登妮絲城堡，開幕後吸引大批遊客，業者售門票，試營運1個月期間，逾30萬人入園參觀消費，地方人士說，以試營運每張票優惠100元，就有逾3千萬元收入，若課娛樂稅，可增加地方稅收，有助地方建設發展。
財政稅務局長蕭俊明說，娛樂稅課徵對象需城堡有常態性演出，城堡有表演節目，但不是常態性演出，不符課徵娛樂稅，屬營業收入營業稅國稅課徵範圍，城堡位在大埔美產業園區，財稅局每年課徵的房屋稅、地價稅，屬地方稅收。
佐登妮絲城堡業者說，明天國際超模大賽攜手佐登妮絲，首度移師嘉義舉辦台灣公開複賽，選在佔地5萬平方公尺佐登妮絲城堡，帶來時尚大秀，由第9屆台灣冠軍超模和各國選手，在璀璨夕陽和浪漫光影中，帶來宛如眾神華麗盛宴，曾在公視大劇「茶金」現身賓士古董車，將在現場擔綱超模禮車，開放民眾拍照。
佐登妮絲城堡10月累計入園，突破30萬人，10月30日萬聖節湧入超過3萬人，佐登妮絲城堡獲調研機構網路溫度計評選為全台最期待十大觀光工廠第1名，1日起正式營運，全票300元，獲得消費券600元（可折抵園區內產品消費）、加碼100元餐消費券，到年底前12歲以下孩童免費入園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言