佐登妮絲城堡明超模大賽！地方質疑售票課娛樂稅 嘉縣府回應了

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，上月試營運逾30萬人入園，昨天正式營運，票價恢復全票300元，明天辦國際超模大賽；地方人士質疑售票收入是否課徵娛樂稅，為地方增加稅收。縣府財政稅務局說，城堡未常態性演出，不符娛樂稅課稅對象，售票收入屬國稅營業稅。

全新觀光景點佐登妮絲城堡，開幕後吸引大批遊客，業者售門票，試營運1個月期間，逾30萬人入園參觀消費，地方人士說，以試營運每張票優惠100元，就有逾3千萬元收入，若課娛樂稅，可增加地方稅收，有助地方建設發展。

財政稅務局長蕭俊明說，娛樂稅課徵對象需城堡有常態性演出，城堡有表演節目，但不是常態性演出，不符課徵娛樂稅，屬營業收入營業稅國稅課徵範圍，城堡位在大埔美產業園區，財稅局每年課徵的房屋稅、地價稅，屬地方稅收。

佐登妮絲城堡業者說，明天國際超模大賽攜手佐登妮絲，首度移師嘉義舉辦台灣公開複賽，選在佔地5萬平方公尺佐登妮絲城堡，帶來時尚大秀，由第9屆台灣冠軍超模和各國選手，在璀璨夕陽和浪漫光影中，帶來宛如眾神華麗盛宴，曾在公視大劇「茶金」現身賓士古董車，將在現場擔綱超模禮車，開放民眾拍照。