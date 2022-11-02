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首間無人看管「嘉義優鮮農產店」進駐長榮文苑 翁章梁直播開箱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影

「販賣機也能買到愛玉籽、阿里山高山茶！」嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，縣長翁章梁與長榮文苑酒店總監鄧祥仁、梅山鄉農會總幹事黃書賢及百大青農邱詩富，上午透過直播開箱，嘉義優鮮店無人看管，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。

直播中，翁章梁掏出零錢，示範投幣販賣機，選購梅山農會愛玉，鄧祥仁選購阿里山高山茶，不同傳統套網袋用手搓揉愛玉籽，黃書賢教導輕鬆方法，用礦泉水加上果汁機自動攪拌，快速衛生「洗愛玉」！

黃書賢說，愛玉是台灣珍貴特產，口碑最優是阿里山野生愛玉，「梅山愛玉子」附搓洗袋，讓民眾吃的安心又衛生。「歡迎大家來長榮文苑，逛嘉義優鮮快閃店！」翁章梁說，嘉義優鮮通過認證廠商，經過層層審核，要有產品或生產場域認驗證明文件，包裝需通過審核，最終得到標章，入選優鮮業者都是最頂尖廠商！

「嘉義優鮮」創立邁入第2年，目前累計共138個店家、406項產品，首次展期展示2個店家，包括茶葉、愛玉、食米、咖啡、麵條、保健食品、啤酒、山葵、米餅、伴手禮禮盒等多樣化優良產品。長榮文苑嘉義優鮮店架上產品，不定期更換，旅客可用手機掃瞄店家ＱＲＣＯＤＥ條碼，連絡商家購買。

直播中安排不論植、採、製、沏都有所堅持的百大青農邱詩富，向大家介紹如何泡茶、品茶，邱詩富分享，茶葉全部採用手工採收，從茶園管理、製作到烘焙，均在嚴謹的品質控管，絕不摻進口茶及低海拔茶、不加味，造就最優質的嘉義好茶。

嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，縣長翁章梁（右二）與長榮文苑酒店總監鄧祥仁（左），透過直播開箱，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，縣長翁章梁（右二）與長榮文苑酒店總監鄧祥仁（左），透過直播開箱，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，展示優鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，展示鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府與國際連鎖酒店長榮文苑嘉義酒店，攜手打造「嘉義優鮮農產店」，展示鮮農產，設自動投幣販賣機，24小時營業，方便住宿旅客購買。記者魯永明／攝影

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