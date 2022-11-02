改善南市柳營水患 南市府多管齊下治水

台南市政府針對地勢低窪柳營區八翁酪農區及龜子港排水中上游一帶，多管齊下治水，市府表示，目前辦理工程可減少淹水面積約600公頃，積淹水可望明顯改善。

市府水利局說，柳營區八翁酪農區、光福里龜子港排水中上游一帶、重溪里五軍營社區一帶，因地勢低漥，內水不易排出，歷年重大颱風豪雨來襲常淹水，市府投入經費辦理該易淹水地區治水，完成龜子港排水系統約6100公尺排水護岸整治、2座閘門新建及4座橋梁改建等工程。

另外市長黃偉哲上任後，接續完成龜子港排水護岸加高長度約4000公尺、八翁社區部落防護工程及龜子港排水護岸整治(3k+943~4k+241)，淹水已顯著改善。

水利局說，為提升八翁社區防洪能力，市長黃偉哲向水利署爭取滯洪池及抽水站經費，辦理9.7公頃滯洪池及8CMS抽水站，滯洪量可達27萬噸，分2期開發，第1期先完成抽水站及1.7公頃滯洪池，滯洪量4.8萬噸，預定明年6月完工。

第2期再增設8公頃滯洪池，滯洪量22.2萬噸，預計明年完成用地取得，該滯洪池透過綠美化，營造優質生態親水環境，完成後可提供居民休閒好去處。

而重溪里五軍營社區治水工程，黃偉哲也向中央爭取經費辦理柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段改善工程(一、二工區)、柳營區大腳腿排水五軍營橋改建工程及柳營區大腳腿排水上游段改善工程等4件工程皆已完工，除加大通水斷面，也新增4座移動式抽水機，大幅提高五軍營社區防洪能量，有效降低五軍營社區淹水風險。