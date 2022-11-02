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日本仙台辦市集 台南400年形象海報首度海外亮相

中央社／ 台南2日電
日本仙台市10月29日、30日在SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，2024台南400年形象海報也首度在海外亮相。（台南市政府提供） 中央社
日本仙台市10月29日、30日在SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，2024台南400年形象海報也首度在海外亮相。（台南市政府提供） 中央社

日本仙台市10月29日、30日一連兩天在SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，2024台南400年形象海報，也首度在海外亮相。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本仙台市和台南市有16年情誼，10月29日、30日在SUN MALL一番町商店街舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，會場特別設置專屬攤位向仙台市民介紹台南。

這場活動由仙台市和宮城縣日台親善協會等官方民間團體、企業合作舉行，今年是第二度辦理，不只介紹台灣，販售台灣農特產，也舉辦講座、電影放映會等活動。

今年主辦單位專程從台南買進傳統糕點壓模，教導日本民眾製作台南七夕祭拜七娘媽必備傳統點心「紅龜粿」，頗獲好評；不少人還索取台南觀光文宣，紛紛在小卡片寫下「我愛台南」等話。

台南市長黃偉哲表示，台南和日本仙台市2006年締盟友好城市，在文化、觀光、體育、農特產、經貿等各方面持續交流合作，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更是互相幫助，建立深厚情誼。

黃偉哲說，日本是台南非常重視的夥伴與市場，台南將持續合作；2024台南將迎來建城400年，他歡迎日本民眾多認識台南，早日到台南旅遊吃美食。

台南市長 日本 黃偉哲

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