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台南柳營酪農區設滯洪池 防淹水兼具休憩功能

中央社／ 台南2日電
台南市政府整治柳營八翁酪農區易淹水地區，向中央爭取經費設置滯洪池及抽水站，第一期工程預計112年6月完工。（台南市水利局提供） 中央社
台南市政府整治柳營八翁酪農區易淹水地區，向中央爭取經費設置滯洪池及抽水站，第一期工程預計112年6月完工。（台南市水利局提供） 中央社

台南市政府針對柳營八翁酪農區易淹水地區整治，向中央爭取經費設置滯洪池及抽水站，第一期工程預計明年完工，第二期滯洪池正辦理用地取得，完工後將成為優質親水環境。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，柳營區八翁社區為重要酪農業生產區，因地勢平坦且相對較為低漥，內水不易排出，歷年重大颱風豪雨來襲常有淹水情形發生，經市府歷年投入經費整治，已完成龜子港排水系統約6100公尺護岸整治、2座閘門新建及4座橋梁改建等工程。

台南市水利局指出，台南市長黃偉哲上任後，接續完成龜子港排水護岸加高長度約4000公尺、八翁社區部落防護工程及龜子港排水護岸治理等重大工程，近年淹水情況已顯著改善。

台南市水利局指出，為進一步提升八翁社區防洪能力，市府獲經濟部水利署補助滯洪池及抽水站治水經費，滯洪量可達27萬噸，分2期開發，第一期先完成抽水站及1.7公頃滯洪池，滯洪量4.8萬噸，預定112年6月完工，第二期再增設8公頃滯洪池，目前正辦理用地取得作業。

台南市水利局指出，第二期工程預計112年完成用地取得，滯洪池將透過綠美化規劃設計，營造優質生態親水環境，完成後可成為八翁社區及周邊地區居民休憩好去處。

台南市長 滯洪池 水利局

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