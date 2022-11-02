台南民眾地震要注意！全台36條活動斷層 轄內就有這7條

根據經濟部中央地質調查所資料統計，全台共36條活動斷層，其中7條位在台南市轄內，台南市長黃偉哲為提升城市抗災韌性，召開跨局處大規模地震災害策進會議，以老屋不倒、生命確保、機能不停3大核心，擬訂短、中、長期具體因應對策。

7條位在台南市轄內活動斷層包含觸口斷層、木屐寮斷層、六甲斷層、口宵里斷層、左鎮斷層、新化斷層及後甲里斷層等。

南市府消防局長兼災防辦副主任李明峯表示，地震災害主要因子為地殼變動造成地表隆起、破裂或位移而引致災害，由於地震的發生時機與區位至今仍未有完善成果，因此地震災害仍是不可預期性災害，屬無法事前預警型災害，只能提前做好各項準備，不斷地進行地震防災演練。

李明峯說，新建築物都應符合建築法規，既有老舊建築物也應進行耐震補強，才能有效降低地震災害風險。針對大規模地震尚未發生前的預防，災害防救辦公室、各災害防救業務主管機關及37區公所，都已依中央規定編修「市級地區災害防救計畫」及「區級地區災害防救計畫」，並據計畫內容及權責分工進行有關地震災害的各項防救災工作，且至少每2年檢討更新1次。

今年9月18日台東池上發生規模6.8有感地震，中央氣象局地震測報中心並針對中南部5大斷層提出警訊，包括台南轄內的六甲及後甲里斷層，黃偉哲指示災害防救辦公室邀集成大防災研究中心專家學者，盤點南市地震災害相關整備應變作為，研擬策進方案。

黃偉哲指出，回顧過去的震災歷史紀錄，從1946年新化地震、1964年白河地震及2016年美濃地震，顯示台南屬於台灣地震活動相對頻繁的區域，帶來的災害影響也都具有相當規模，對於地震災害的潛在威脅不容忽視。

市府災防辦執行秘書王雅禾表示，市府針對地震災害，以「老屋不倒」提升既存建物的耐震能力及結構安全以減少傷亡，「生命確保」強化人命救助及疏散避難支援以保障安全，「機能不停」確保政府及企業持續運作的能力等3大策略主軸，輔以科研支持地震模擬及衝擊損失評估，盼有效大幅減低災害造成的損失，迅速從災害中恢復社會秩序。民眾可到台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防震資訊。