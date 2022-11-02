雲林文化藝術獎「貢獻獎」名單揭曉 這8人成就非凡獲獎

雲林縣長張麗善今天揭曉「雲林文化藝術獎」貢獻獎得主，包括竹笛演奏家陳中申、歌仔戲樂師林竹岸、布袋戲藝師廖文和、書法家阮威旭、藝術家楊柏林、中研院士李豐楙、文學家林雙不、文史工作者紀仁智等8名得獎人，將於11月5日在北港文化中心受獎。

雲林文化藝術獎邁入第18屆，包含貢獻獎及文學獎短篇小說類、報導文學類，表演藝術獎西洋音樂類、舞蹈類、戲劇類，美術獎水墨類、西畫類、工藝類、書法類、攝影類等10項類別藝文競賽，文觀處長陳璧君說，得獎名單陸續公布在官網，今年度有95位得獎人，本月5日舉行頒獎典禮。

張麗善說，8名貢獻獎得主均在藝文領域中有卓越成就與貢獻。包括擅長融合傳統與當代元素的竹笛演奏家林中申，精通各種樂器、變化曲調和不同韻味演奏、藝齡超過70年的戲曲樂師林竹岸，及多次入選國家傑出團隊、常至國際交流演出且致力傳承詔安客家文化的布袋戲藝師廖文和，還有投入書法創作與教學的重量級書法家阮威旭，均在各自領域耕耘有成、作育英才。

另，一手催生國內多座具代表性公共景觀、建築設計作品的當代藝術家楊柏林，去年受邀打造虎尾鎮鋼雕「素還真」圓環，引發熱烈回響；中研院士李豐楙道教研究深入，是全國首位博士級道士，也是中研院首位道士院士。