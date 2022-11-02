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雲林文化藝術獎「貢獻獎」名單揭曉 這8人成就非凡獲獎
雲林縣長張麗善今天揭曉「雲林文化藝術獎」貢獻獎得主，包括竹笛演奏家陳中申、歌仔戲樂師林竹岸、布袋戲藝師廖文和、書法家阮威旭、藝術家楊柏林、中研院士李豐楙、文學家林雙不、文史工作者紀仁智等8名得獎人，將於11月5日在北港文化中心受獎。
雲林文化藝術獎邁入第18屆，包含貢獻獎及文學獎短篇小說類、報導文學類，表演藝術獎西洋音樂類、舞蹈類、戲劇類，美術獎水墨類、西畫類、工藝類、書法類、攝影類等10項類別藝文競賽，文觀處長陳璧君說，得獎名單陸續公布在官網，今年度有95位得獎人，本月5日舉行頒獎典禮。
張麗善說，8名貢獻獎得主均在藝文領域中有卓越成就與貢獻。包括擅長融合傳統與當代元素的竹笛演奏家林中申，精通各種樂器、變化曲調和不同韻味演奏、藝齡超過70年的戲曲樂師林竹岸，及多次入選國家傑出團隊、常至國際交流演出且致力傳承詔安客家文化的布袋戲藝師廖文和，還有投入書法創作與教學的重量級書法家阮威旭，均在各自領域耕耘有成、作育英才。
另，一手催生國內多座具代表性公共景觀、建築設計作品的當代藝術家楊柏林，去年受邀打造虎尾鎮鋼雕「素還真」圓環，引發熱烈回響；中研院士李豐楙道教研究深入，是全國首位博士級道士，也是中研院首位道士院士。
作家林雙不擅寫抒情散文、批判小說，作品風格多變，曾獲多項文學獎；在北港朝天宮服務超過30年的文史工作者紀仁智，細心保存廟方文化資產、推動藝文產業發展，因應防疫錄製「線上導覽」，首創民間信仰融合文物解說，去年獲文化部文協獎章。
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