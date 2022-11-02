台南藥頭殺人棄屍 李伯利：品德教育、家庭職能不能等

台南市安南區防風林驚傳野狗啃咬屍體，現場還有槍械及子彈，疑毒品糾紛。無黨籍台南市議員候選人李伯利表示，台灣社會毒品與槍枝嚴重氾濫，不僅對年輕世代造成重大影響，也危及社會安全，孩子的品德教育不能等。

曾任台南私立慈幼工商「藥物濫用防制教育講師」李伯利說，根據國家衛生研究院調查，12至17歲未成年族群中，23% 的人首次使用毒品地點在學校，顯示毒品滲透校園，實際嚴重程度恐遠超出想像。

他表示，從過往輔導經驗，發現青少年接觸毒品的原因，與原生家庭的成長背景、人格發展有密切關聯；在個性上容易衝動、自制力弱、追求刺激和自尊心低落的青少年，較易出現濫用藥物行為。

究其因，原生家庭功能不彰、疏於管教或管教過當，其中多數家長都疏於陪伴。李伯利分析，年輕人失去家庭系統的支持，為了要保護自己不被同儕霸凌，就藉由黑幫勢力尋求安全感與歸屬感，一旦踏入黑幫，往往也隨著陷入菸癮、酒癮和毒癮的泥淖。

李伯利認為，改善社會治安，首要關鍵是「原生家庭」，社會案件多是家庭問題的延伸和外顯。「毒品槍械氾濫，衍生相關罪案，令人憂心」，李伯利說，走訪基層，發現缺乏父母陪伴的弱勢家庭孩童，為數不少。

他說，為解決弱勢孩童問題，成立「幸福城市發展協會」，藉由與偏鄉學校合作，提供約800名弱勢孩童課輔陪伴和支持，目的就是要避免學童因無法融入正規教育，而誤入歧途。「孩子的品德教育不能等，在少子化的今天，毒品滲入校園的情形更顯嚴峻」，李伯利表示，藥物濫用已成國安問題，尤其人口老化、出生率低迷，「建構家庭職能」才是打破治安惡性循環的不二法門。