南市公共景觀改造拿21獎 進步中保留溫度的宜居城市

台南市政府致力於公共景觀改造，今年辦理的計畫獲得建築園冶獎10項獎座，另「致敬城鄉魅力大賞」，獲得11項大獎，昨天於市政會議獻獎。市長黃偉哲感謝相關人員在景觀改造工作上的付出，讓公共環境景觀營造成果被看見，期勉團隊繼續努力，打造美麗家園。

黃偉哲表示，台南的城鄉建設不僅僅是市府團隊單打獨鬥，透過產官學攜手合作、相互交流，深耕台南發展，在強化都市發展與建設之際，也不忘維持永續發展，適切地展現文化古都城鄉美學與地方風貌特色，讓台南成為進步中保留溫度的宜居城市。

都發局長莊德樑說，參與「2022建築園冶獎」共有10件獲獎，有都發局的「月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫」，工務局「大台南會展中心」、「台南市北區公66公園闢建工程」，水利局「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫」、「蘇厝 (溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」。

還有交通局的「中西區友愛街立體機車停車場闢建工程」，以及永康區鹽行國中、安南區九份子國中小、善化區小新國小「學校新建工程」，另後壁頂長社區發展協會參與「台南築角」環境改造成果「長短樹的秘境花園」也獲獎。

致敬城鄉魅力大賞獲獎項目包括競爭型計畫特優（新營鹽水-雙星拱月計畫）、政策型計畫特優（竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程，水利局辦理）、政策型計畫優（大隆田地景計畫-台南市官田區台糖閒置空地活化工程，官田區公所辦理）、社區營造型計畫佳作（長短樹的秘境花園、查畝營創生藝文基地、後甲新境）。

莊德樑說，南市城鎮風貌計畫整體執行績效、環境景觀總顧問輔導成果、社區規畫師團隊作品也各獲得「城鄉金讚獎」。