一家六口2大4小住貨櫃鐵皮屋已習慣 感謝外界關心

嘉義市陳姓一家六口長期住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，就讀小四的姊姊獲嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚，慈善會關心陳家狀況；陳家人表示住在這裡已十幾年，生活作息早已習慣，感謝外界關心。嘉義市社會局訪視後也認為並非急需協助的脆弱家庭。

就讀嘉義市林森國小四年級的陳亭羽有語言上的障礙，在導師王瑜璧全年無休補救教導下，逐漸跟上學習腳步，亭羽乖巧懂事幫父母做家事、照顧弟妹洗澡、收拾書包等，因孝行可嘉，獲得嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚。嘉義城隍廟慈善會一行人前往探視，發現陳家一家6口擠在狹小貨櫃鐵皮屋內，憂心陳家生活環境。

後庄里長陳奕錡說，陳家在住在這已經好幾十年了，除了陳父擔任巡山員工作，有個弟弟從事柏油舖設作工作，還有阿嬤在附近賣麵，陳母也在作小生意，家庭的收入還算可以，所以不符合中低收入戶資格，不過，確實陳家的居住環境比較差，會再麻煩里幹事拿相關的申請表格給陳家，一旁協助再申請看看。

嘉義市社會局今天下午派員實地訪視陳家，陳家的收入主要來源是陳父，他有穩定工作收入，祖母在附近經營小吃攤，也常來照顧孫兒。陳母也表示，目前經濟尚可並不須要幫忙。現在4名小孩就讀國小、幼兒園，經濟上還可以過得去，他們居住在這至少10多年，外人或許對他們的住家環境空間有限覺得不是那麼舒適，但已經習慣這樣的生活模式，謝謝外界關心。