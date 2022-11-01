聽新聞
test
0:00 / 0:00

一家六口2大4小住貨櫃鐵皮屋已習慣 感謝外界關心

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
陳家人已習慣居住在這樣的生活環境。圖／嘉義城隍廟慈善會提供
陳家人已習慣居住在這樣的生活環境。圖／嘉義城隍廟慈善會提供

嘉義市陳姓一家六口長期住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，就讀小四的姊姊獲嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚，慈善會關心陳家狀況；陳家人表示住在這裡已十幾年，生活作息早已習慣，感謝外界關心。嘉義市社會局訪視後也認為並非急需協助的脆弱家庭。

就讀嘉義市林森國小四年級的陳亭羽有語言上的障礙，在導師王瑜璧全年無休補救教導下，逐漸跟上學習腳步，亭羽乖巧懂事幫父母做家事、照顧弟妹洗澡、收拾書包等，因孝行可嘉，獲得嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚。嘉義城隍廟慈善會一行人前往探視，發現陳家一家6口擠在狹小貨櫃鐵皮屋內，憂心陳家生活環境。

後庄里長陳奕錡說，陳家在住在這已經好幾十年了，除了陳父擔任巡山員工作，有個弟弟從事柏油舖設作工作，還有阿嬤在附近賣麵，陳母也在作小生意，家庭的收入還算可以，所以不符合中低收入戶資格，不過，確實陳家的居住環境比較差，會再麻煩里幹事拿相關的申請表格給陳家，一旁協助再申請看看。

嘉義市社會局今天下午派員實地訪視陳家，陳家的收入主要來源是陳父，他有穩定工作收入，祖母在附近經營小吃攤，也常來照顧孫兒。陳母也表示，目前經濟尚可並不須要幫忙。現在4名小孩就讀國小、幼兒園，經濟上還可以過得去，他們居住在這至少10多年，外人或許對他們的住家環境空間有限覺得不是那麼舒適，但已經習慣這樣的生活模式，謝謝外界關心。

嘉義

延伸閱讀

全家2大4小六口擠住2坪鐵皮屋 小四女幫照顧3弟妹獲孝行表揚

孝親獎學生家曝光！一家六口擠貨櫃屋 每餐僅稀飯2樣菜糊口

她小四盡長姐責任顧3弟妹 靠錄音念課文克服學習障礙

相關新聞

影／台南消防猛男月曆今年有洋蔥 主角小隊長值勤中風至今昏迷

繼去年的「火神勇者」影片受到歡迎，台南市消防局今天舉辦2023「先鋒救援」消防月曆及形象影片發表，以一名消防員的真實故事...

一家六口2大4小住貨櫃鐵皮屋已習慣 感謝外界關心

嘉義市陳姓一家六口長期住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，就讀小四的姊姊獲嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚，慈善會關心陳家狀況；陳家人...

民進黨台南「挺18」向百場邁進 大選要揮出全壘打

民進黨台南市黨部針對11月26日大選的18歲公民複決權投票，上月24日宣佈，全員進入戰鬥模式，即刻啟動公民複決權宣講工作...

全家2大4小六口擠住2坪鐵皮屋 小四女幫照顧3弟妹獲孝行表揚

嘉義市陳姓一家六口擠住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，生活環境惡劣，物資極為匱乏，每餐只有2樣菜配稀飯，4名小孩有3名是語言障礙生...

嘉市建國二村空地公共建設開工 人行道最寬達7米

嘉義市原建國二村的9.29公頃空地，市長黃敏惠本屆上任後，決定改市地重劃方式開發，再分6個單元標售；市府耗資3億5830萬...

孝親獎學生家曝光！一家六口擠貨櫃屋 每餐僅稀飯2樣菜糊口

嘉義市有戶陳姓一家六口長期擠住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，生活環境惡劣，物資極為匱乏，每餐只有2樣菜配稀飯，4名小孩有3名是語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。