民進黨台南「挺18」向百場邁進 大選要揮出全壘打

民進黨台南市黨部針對11月26日大選的18歲公民複決權投票，上月24日宣佈，全員進入戰鬥模式，即刻啟動公民複決權宣講工作，到今天已辦第45場。主委潘新傳表示，面對這次大選，議會要過半，議員一個都不能少，目標揮出全壘打。

「我在台南挺18」宣講會，今天在南區新興里舉行，立委林俊憲、市議員李啟維、呂維胤都到場向民眾宣導。林俊憲說，11月26日不只有九合一選舉，還有中華民國憲政史上首次公民複決權投票，能有這個投票機會很不容易，因為修憲的法案要先通過立法院表決，而這是有史以來第1次立法院朝野不分黨派、共同支持的憲法修正案，請大家一定要一起來行使公民複決權，投下同意票一起顧家鄉、拚未來。

潘新傳表示，從10月24日下營開場的「我在台南挺18」公民複決權說明會開始，到今天已舉辦了45場下鄉開講，各區民眾熱情參與，觸及人數超過2千餘人。他說，世界主要國家都保障18歲公民權，台灣應該跟上國際標準，過去一代一代的台灣人，接棒反對威權統治、爭取民主自由價值，而在台灣民主化的過程中，永遠不能少了年輕人的身影。他說，面對年底大選除了市長得票率要照副總統賴清德指示開出5成以上，議會要過半，議員一個都不能少。

市黨部執行長張孟暉說，這項修憲案需要965萬人支持才能通過，市黨部舉辦百場說明會已接近50%，繼續向目標邁進，台南一定要拿下全國最高得票率。