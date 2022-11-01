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中華民國農會年度盛典 她從基層拚起已任5屆總幹事
中華民國農會今天在雲林斗六三好酒店舉辦全國各級農會資深績優服務人員表彰大會，1194人受獎，由農委會副主委陳添壽、總幹事張永成分別頒獎予年資滿30、35、40、45年以上且符合績優表彰者，肯定員工在繁忙業務中仍認真表現，會場隆重、氣氛溫馨。
張永成說，農會體系約有2萬名員工，感謝各級農會在因應農業變遷、迎接挑戰時，致力創造新可能與契機，協助解決農民和農會所面對的問題，是強化農民對政府農業政策的信心，也凝聚組織向心力，台灣農業的未來不可限量。
陳添壽也說，績優員工將青春都奉獻在農會，服務眾多農民也協助政府推動政策，然而農業環境變化快速，已與過去大不同，尤其遇上疫情、氣候不穩定，幸有相關單位資源與人才共同努力，也很感謝農委會推出的「3保1金」政策，有農會當橋樑協助溝通，造福農民。
雲林縣今有10位總幹事受獎，其中在北港鎮農會服務近40年的總幹事林翠香，因高中讀商，恰逢當年農會需要記帳人員而進入農會工作兼環境整理；張永成大讚「真正從基層做起！」，至今已任5屆總幹事。
林翠香回憶當年的工作情景，每年收稅季是最忙碌的時候，在沒有電腦的時代，作帳最費工，雙手幾乎不離算盤，除了推廣的業務，所有職務都已有完整歷練。
林翠香努力發揚北港名產「黑金剛花生」，她說，曾有人質疑黑金剛花生「是用染的」，農會員工投入推動產銷履歷、研發黑金剛花生糖，包括挑、炒、包裝，每顆花生平均有6人經手製成，是「最有人味」的伴手禮。
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