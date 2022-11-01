全家2大4小六口擠住2坪鐵皮屋 小四女幫照顧3弟妹獲孝行表揚

嘉義市陳姓一家六口擠住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，生活環境惡劣，物資極為匱乏，每餐只有2樣菜配稀飯，4名小孩有3名是語言障礙生，處境堪憐，當中就讀林森國小4年級的長女陳亭羽課餘幫忙做家事、照顧弟妹獲嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚；嘉義城隍廟慈善會前往探視，才發現陳家的困境急需外界幫忙。

陳亭羽乖巧懂事經常幫父母做家事、照顧弟妹洗澡、收拾書包等，日前獲得嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚，導師王瑜璧向慈善會透漏陳家庭環境不堪的窘境，慈善會前往關切，發現陳家困境。

導師王瑜璧說，3年級開始擔任亭羽的班導師，發現她國語課文連1個字都唸不清楚，原來她因為口語不好的關係程度還在1年級，所以每天下課後會留她下來個別輔導，也向亭羽的媽媽表示校方家庭雙方要一齊努力，不然擔心長大後她會成社會邊緣人，於是從1年級國語開始教，就在長期輔期間聊天才逐漸知道亭羽的家庭環境並不好，自己開會後有些餐點會送到她家，發現她們家的生活狀況。如今亭羽在國語的程度跟上3、4年級，但其他科目還不行，王瑜璧仍然每天幫她課後輔導。

王瑜璧表示，班上共有22名同學，亭羽和同學互動比較少，可能知道自己學習狀況不好，內心會有些自卑，不過，班上同學都良善，不會對她排擠，也常幫忙她。

校長吳育楷表示，據了解陳亭羽父親有穩定的工作，但對於工作性質不願多談，因為工作關係，要1、2周後才能返家1次，陳家的住處地點偏僻，房子是貨櫃屋搭鐵皮屋，十分簡陋，房子是他們的，但土地並不是。亭羽的母親主要在家裡照顧4名小孩，沒有出外工作，很純樸的家庭主婦，話不多，固定接小朋友送上下學。亭羽是大姊，2個妹妹別讀3年級、1年級，弟弟讀附設幼兒園都在林森國小就讀。