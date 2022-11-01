影／台南消防猛男月曆今年有洋蔥 主角小隊長值勤中風至今昏迷

繼去年的「火神勇者」影片受到歡迎，台南市消防局今天舉辦2023「先鋒救援」消防月曆及形象影片發表，以一名消防員的真實故事、帶出消防工作的艱辛與懷抱熱情夢想，相當動人，而今年的消防月曆中除了照例有俊男美女外，2月月曆主角小隊長盧輝展在工作中腦中風至今仍未恢復，發表會中也特別公布相關影片，並請大家為小隊長集氣，希望他早日回歸崗位。

台南市長黃偉哲今天也參與了發表會，他表示，消防月曆及形象短片推出最主要的目的，在於利用多元且生動的宣導方式，進而宣達民眾正確的消防安全觀念，今年月曆共印製1萬2000份，只送不賣，此外，同步發表的「先鋒救援」影片，以真實故事改編，光是預告片就吸引許多民眾觀看，並紛紛留言表達對消防弟兄的敬意，令人感動之外，也代表著此次形象短片的成功。

黃偉哲今天特別換上台南市特種搜救隊的服裝，代表市民向所有消防與搜救人員致上謝意，他表示，不管何時何處，只要有需要幫助的人，警義消同仁就是衝鋒陷陣在第一線，另外，黃偉哲也藉著記者會，與現場來賓、民眾一同幫2月月曆主角盧輝展小隊長集氣祈福，他提到，盧小隊長於9月28日於執勤中發生急性腦中風，於醫院治療中，至今仍未完全清醒，希望能藉著眾人的集氣祈福，期盼盧小隊長能早日康復。

消防局表示，2023年消防月曆主題為主題為「先鋒救援」，以「我們不是超級英雄，但衝向危難是我們的任務與使命」為主軸。而一起發表的形象影片，由一個消防人員真實勵志故事改編，主角小時候曾發生嚴重車禍，被消防員救起後，也讓他萌生以消防工作做為自己人生目標，經過種種艱辛的訓練，終於完成夢想。

消防局表示，形象月曆及影片透過劇情編排，呈現消防人員執行不同勤務時的面貌，藉由不同的勤務制服，代表山域搜救、水域救援、安全檢查、緊急救護與精實的鍛鍊，配合影片剪輯，完整呈現消防人員執行各式勤務時，發揮團結的同袍精神，並勇於先鋒救援之意志。