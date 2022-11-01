嘉市建國二村空地公共建設開工 人行道最寬達7米

嘉義市原建國二村的9.29公頃空地，市長黃敏惠本屆上任後，決定改市地重劃方式開發，再分6個單元標售；市府耗資3億5830萬先做基礎公共工程，打造能蓄水7000立方公尺的水撲滿、道路最寬拓到30米等，預計2024年底完工。市長黃敏惠今主持動土，指出此處是「東區大進步」計畫的引擎。

工務處表示，重劃區範圍以公明路、啟明路、朝陽街、民國路及民族路所圍成的區域，但不含民族路與朝陽街之間夾雜私有地；基礎工程包含整地、道路、滯洪池、汙水、景觀植栽等8大工程。

工務處也指出，滯洪池設於光彩街附近，以雨水撲滿概念取代開放式滯洪池，上方還能當公園，能容納7138立方公尺，增加防洪韌性；建立共同管道系統，並預埋汙水管線；道路拓寬例如新生路拓至30米，人行道部分最寬拓至7米；路面採透水鋪面，能保水不會讓水留在地面；南北向的民國路、新生路種植紅花風鈴木，東西向光彩街種黃鐘花。

黃敏惠、立委王美惠等人今天參加動土，黃敏惠說，她首屆甫上任是眷村剛搬遷不久，一直覺得有完整的一塊土地，「肉地中的肉地（台語，指精華地段）」，應好好規畫善用，原本地主國防部有意一塊塊招標，但她認為土地利用價值太低，也曾找國防部洽談。

黃敏惠也說，曾辦理商業區標售，卻3度無人投標，本屆上任後決定做市地重劃方式，「要忍受時間壓力」，趕緊進行都更，現要把公共設施做出來，希望大家都可以賺錢；黃並喊話「相信我，就是相信嘉市會發展」，讓願意來投資的有更好環境，成為東區大進步計畫的引擎。

市府指出，建國二村2020年決定採市地重劃方式，由市府主導辦理土地開發，主要計畫從2021年12月28日公告發布實施，細部計畫也自1月3日公告發布實施，重劃工程也於8月19日順利決標。