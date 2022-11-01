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嘉義紅龍果王 果農蔡銘旺果樹與草共生全國評鑑連3年得獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉紅龍果農蔡銘旺，讓果樹與草共生，全國評鑑連3年得獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉紅龍果農蔡銘旺，讓果樹與草共生，全國評鑑連3年得獎。圖／嘉縣府提供

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所，今年第14年舉辦全國紅龍果優質果品評鑑，參賽者共計白肉組28組，紅肉組60組及多元色彩組23組參賽，嘉義縣水上鄉農友蔡銘旺，拿下紅肉組全國季軍，連續3年得獎，第1年奪冠、第2年季軍，堪稱嘉義「紅龍果王」。

農民蔡銘旺栽種管理1公頃果園，獲獎秘訣，堅持使用適量有機肥，不使用化學農藥、除草劑，讓果樹與草共生，配合政府政策，加入有機轉型期驗證，6月拿到有機認證。

蔡銘旺說，植物自然生長需要的就是「陽光、水和空氣」，草生維持生態，只要勤於疏花疏果，注重果園裡清園，就算不多施用肥料，也能產出高品質的紅龍果。

此次評鑑由產官學界專家等7人組成評審委員，依據儀器檢測、外觀審視及品嚐評分，並具有安全驗證，品質安全掛保證，歡迎大家洽詢選購，本批已銷售完畢，下批20日採果，歡迎預購，以免錯失購買良機；訂購資訊請洽旺旺火龍果園蔡銘旺，連絡電話0910-976903，手機號碼同LINE ID。

嘉義縣水上鄉紅龍果農蔡銘旺，讓果樹與草共生，全國評鑑連3年得獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉紅龍果農蔡銘旺，讓果樹與草共生，全國評鑑連3年得獎。圖／嘉縣府提供
農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所，今年舉辦全國紅龍果優質果品評鑑，嘉義縣水上鄉農友蔡銘旺（右三），拿下紅肉組全國季軍，連續3年得獎。圖／嘉縣府提供
農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所，今年舉辦全國紅龍果優質果品評鑑，嘉義縣水上鄉農友蔡銘旺（右三），拿下紅肉組全國季軍，連續3年得獎。圖／嘉縣府提供

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