嘉義紅龍果王 果農蔡銘旺果樹與草共生全國評鑑連3年得獎

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所，今年第14年舉辦全國紅龍果優質果品評鑑，參賽者共計白肉組28組，紅肉組60組及多元色彩組23組參賽，嘉義縣水上鄉農友蔡銘旺，拿下紅肉組全國季軍，連續3年得獎，第1年奪冠、第2年季軍，堪稱嘉義「紅龍果王」。

農民蔡銘旺栽種管理1公頃果園，獲獎秘訣，堅持使用適量有機肥，不使用化學農藥、除草劑，讓果樹與草共生，配合政府政策，加入有機轉型期驗證，6月拿到有機認證。

蔡銘旺說，植物自然生長需要的就是「陽光、水和空氣」，草生維持生態，只要勤於疏花疏果，注重果園裡清園，就算不多施用肥料，也能產出高品質的紅龍果。