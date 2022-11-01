勞動力短缺 南市勞工局協助銀髮族做好準備重返職場

台南市銀髮人才服務據點今天在善化啤酒廠辦理就業促進講座，邀請到南台科技大學人文社會學院高齡服務學士學位學程老師馬淑清分享「職場人際溝通與心態調適」，讓學員透過課程瞭解職場環境變化、角色轉換及心態調適等，以協助中高齡及高齡求職者做好就業準備，未來能順利重返職場穩定就業。

今日參加的李姓學員表示，透過課程了解銀髮再就業可能會遭遇到的問題，也學習到職場人際溝通技巧及心態調整，對於自己日後投入職場幫助很大。

勞工局長王鑫基表示，隨著少子及高齡時代的來臨，企業面臨勞動力短缺問題，因此中高齡及高齡者勞動人力投入市場是必然的趨勢，然而企業用人常對中高齡及高齡者存有刻板印象而不願意進用，但中高齡及高齡勞工具有工作穩定性及豐富經驗等特點，未來更是補足勞動力缺口重要開發對象。

為協助中高齡及高齡者就業，台南市勞工局9月成立雲嘉南首座銀髮人才服務據點，除提供專人就業諮詢，同時積極開發適合銀髮職缺，並藉由辦理就業講座、職場參訪、就業媒合及提供職業訓練等資源，來提供55歲以上求職者就業相關服務。王鑫基呼籲企業進用銀髮人力，解決企業人力缺口，創造勞資雙贏。

台南市銀髮人才服務據點位在善化區民族路1號(善化火車站對面)，服務時間為周一到周五上午8時至下午5時30分，勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，第二場就業促進講座將於11月23日(周三)在善化啤酒廠辦理，報名網址https://reurl.cc/D30bXd，或電話洽詢 06-5832516，歡迎年滿55歲以上民眾踴躍報名參加。