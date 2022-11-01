孝親獎學生家曝光！一家六口擠貨櫃屋 每餐僅稀飯2樣菜糊口

嘉義市有戶陳姓一家六口長期擠住在簡陋搭建的貨櫃屋裡，生活環境惡劣，物資極為匱乏，每餐只有2樣菜配稀飯，4名小孩有3名是語言障礙生，處境堪憐；嘉義城隍廟慈善會獲悉後，帶著救助金及物資前往探視，看到如此生活環境鼻酸不已。嘉義市政府社會處表示，將前往關心了解。

破舊貨櫃屋位處偏僻的牛稠溪畔，如果沒有人帶路還找不到，一家六口生計全靠男主人一份薪水獨力苦撐，就讀林森國小四年級的大女兒陳亭羽，因孝行可嘉，在導師王瑜璧全年無休補救教導下，努力不懈跨越先天語言障礙，日前獲得嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚。

老師王瑜璧向慈善會透露陳亭羽家庭環境不堪的窘境，嘉義城隍廟董事長賴永川及慈善會執行長黃鴻仁等一行人隨即前往探視，巧遇在外地工作的陳爸爸，因擔心奈格颱風天空落下斗大的雨珠，貨櫃屋前破爛的屋簷讓雨水淹進家裡，於是放下工作趕回家，跟鐵工廠賖借10幾萬元的修繕費，補舖屋頂。

在主人帶領下，嘉義城隍廟慈善會一行人走進貨櫃屋裡，眼看地處窪地，屋裡高高低低，沒錢做階梯，只能到河床搬來石塊墊著。經過臥房，難以想像小小一塊地板，竟是一家人睡覺的地方，而孩子長大後怎麼辦？

慈善會關懷詢問亭羽在哪裡寫功課？她竟然是在餐桌或趴在床上寫功課，眾人深感不捨。

走進到廚房，看到餐桌上一鍋水比飯多的粥及2盤簡單稀疏的菜，沒魚、沒肉、沒蛋，爸媽捨不得吃飯，留給孩子吃飯粒，一家六口的晚餐就這樣，更令人揪心。

慈善會探視過程中意外得知陳家4名小孩，不只亭羽，還有2名弟妹也是語障生，處境堪憐。