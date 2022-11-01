謝龍介質疑台南缺乏運動場館 市府指將建5座全民運動館

台南市國民黨市長候選人謝龍介今天質疑台南身為直轄市，卻連中小型的標準運動場館都沒有；市府回應表示，前已爭取教育部體育署前瞻計畫，規畫於安南、新營區建置全民運動館，兩案已進入工程發包及細部設計階段，預計2025年完工啟用。

市府體育局表示，市長黃偉哲考量區域平衡及全民運動的需求，拍板由市府預算自行籌編經費，選定於人口快速成長的永康區興建第3座全民運動館，目前體育局已完成建築師評選，今再加碼宣布，將規畫興建第4及第5座全民運動館，5座全民運動館整體經費上看8億元，「誓將臺南打造成運動城市」。

體育局長陳良乾表示，黃偉哲上任後積極向中央爭取經費，獲補助2座全民運動館，但考量台南運動風氣興盛，只有2座遠遠不夠，市府自籌經費，預計再增加3座全民運動館，加上已經興建完成的永華國民運動中心，台南市將擁有6座可供全體市民運動、遊憩的運動空間，體育局與大專院校合作，由大專院校提供場地，市府提供補助，將大專院校現有場地開放出來給民眾使用，成為區域的運動中心，務必滿足市民的運動需求，讓市民「隨處可運動」。

目前已積極規劃全民運動館第4及第5座的選址，將考量人口數、區域內體育場館等面向，將有健身房、瑜珈或韻律教室、體適能中心及綜合球場等設施，目前也與大專院校積極洽談，充分活化利用現有的校園運動空間，希望能提供市民充足且友善的運動環境。