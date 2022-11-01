打造運動城市 黃偉哲宣布興建第4、5座全民運動館

為提升運動風氣，台南市政府將在安南、新營、永康興建全民運動館，市長黃偉哲今天再加碼宣布，將規畫興建第4及第5座全民運動館，將台南打造成運動城市。

國民黨台南市長候選人謝龍介今天表示，當選後將規畫興建適合舉辦室內比賽及展演的體育館。台南市體育局回應，目前已爭取教育部體育署前瞻計畫，規畫在安南、新營區興建全民運動館，兩岸已進入工程發包及細部設計階段，預計2025年完工啟用。另市長考量區域平衡及全民運動的需求，也決定由市府自行籌編經費，於人口快速成長的永康區興建第3座全民運動館，目前也完成建築師評選。

黃偉哲表示，提升運動風氣，打造運動城市一直是他的目標，上任後積極向中央爭取經費，幸獲中央核定補助2座全民運動館，但考量台南市運動風氣興盛，只有2座遠遠不夠，因此自籌經費，預計再增加3座全民運動館，加上已經興建完成的永華國民運動中心，台南市將有6座可供全體市民運動、遊憩的運動空間。

體育局長陳良乾表示，市長也指示體育局與大專院校合作，由大專院校提供場地，市府提供補助，將大專院校現有場地開放出來給民眾使用，成為區域的運動中心，務必滿足台南市民的運動需求，讓市民「隨處可運動」。

陳良乾說，目前已積極規畫第4及第5座全民運動館的選址，將考量人口數、區域內體育場館等面向綜合規畫，設置的全民運動館將包含健身房、瑜珈或韻律教室、體適能中心及綜合球場等設施，目前也與大專院校積極洽談，充分活化利用現有的校園運動空間，希望能提供台南市民充足且友善的運動環境。