影／還原辦「挺偉哲、挺18」 陳亭妃：造勢活動早規畫

民進黨立委陳亭妃表示，大家很關心11月12日下午3點在新營轉運站「挺偉哲、挺18！」的造勢活動，會繼續舉辦，早就規畫了，不是突然生出來。

她說，一場是10月份由郭信良競選總部萬人造勢，一場就是在溪北新營轉運站，邀請相關的講者，都要先去預定，不可能突然之間就說要辦，還是希望黃偉哲當天能到，但如果總部有其他安排也只能表達遺憾。

陳亭妃說，當時有想到市長和總部配合，到底能來不能來沒有把握，但不能一直糾結市長能不能來，才決定要不要辦，因為要辦這場造勢是為民主、為台灣、為民進黨辦，為台南衝出另一波高峰投票率，尤其小英總統在黃偉哲總部成立時講得很清楚，希望今年南部是指標尤其台南要衝出最高票，才能引領18歲公民權，小英擔心她得票才 871票 ，但挺18門檻是935萬票，因今年選情很冷，在輔選發現今年選情特別冷，他是立委、中執委及更是台南競總總督導，中央已下動員令，當然是責無旁貸要衝衝衝，或許候選人選情穩定，不要忘了還有18歲公民權，把選票衝出來是我們的責任。

陳亭妃說，溪北造勢市長一定知道，總部也知道，市長行程由總部安排，總部到底會怎麼安排不得而知，會不會安排到外縣市也不得而知 ，但這是要為台灣、為民主加油為應盡的權利加油，小英總統已講民主靭性，靭性台灣，希望黃偉哲能夠來到現場，讓大家為他加油打氣，衝出最高票，期待希望黃偉哲能來，如果總部有其他安排只能遺憾，但繼續衝衝衝。

陳亭妃說昨天會po臉書說「嚇到吃手手」、「可能比8點檔精彩」，是因為不知道向誰報告，他不可能要辦一場大型活動，沒有事先壓時間，這個時間有跟市長報名，市長如何和總部報告他不清楚，因總部發新聞稿說不知道這個活動，市長也安排外縣市輔選，很訝異！又不知要跟誰報告，才寫臉書說嚇到吃手手。

陳亭妃說，造勢就是要衝選票，想法很單純沒有複雜，為何搞這麼複雜才會很訝異，未來會用公開訊息的方式，就不會有回馬槍，不會說有誰知道有誰不知道，當然不知道下面還會遇到什麼狀況，才會說或許「會比8點檔精彩」，一開始發新聞稿說不知道，又說市長要去外縣市輔選，未來是否有可能租的場地有問題，他不知道，已經動員那麼多人， 主要是陳亭妃後援會請大家動員，講者有立法院長游錫堃、立委余天和大支和知名歌者，只是要挺台灣，為何變得如此複雜，百思不可其解，才會有感概和擔憂。

立委陳亭妃和台南市議長郭信良11月12日在新營轉運站舉辦「挺偉哲、挺18！」造勢活動，市長黃偉哲競選總部發言人呂維胤發布新聞稿指郭信良在謝龍介總部時呼籲大家支持謝，必須為政治行為負責，後來受到壓力才改口說要替黃偉哲造勢，黃偉哲也表示團隊討論結果，時間抽不出來。