南市環局歲末黑金大放送 指定項目培養土5倍換、10包送

隨著物價上漲，肥料也漲，台南市環保局幫大家將錢變大，今天起至31日推出「歲末黑金大放送」，針對特定回收物，提供廚餘培養土5倍換、10包送，其餘回收物雖仍維持原兌換數量，但也加倍提高可兌換份數，喜愛蒔花弄草的民眾，要把握機會。

南市環保局表示，今年已舉辦4場黑金大放送，響應熱烈，共兌換約27萬包。隨著年關將近，民眾開始規畫除舊布新，為回饋民眾並提升資源回收率，決定推出2個月的黑金大放送。

活動從今天起至12月31日止，持手機1支、電風扇1支或鍵盤5個，可兌換5包培養土 (原僅能兌換1包)。另筆電1台可兌換10包，以上皆不限兌換份數。其餘回收物仍維持兌換1包，但每人可兌換份數提高為6份 (原為3份)，參與兌換活動時，玻璃瓶記得要分色打包。環保局23個清潔隊每周兌換日的詳細資訊，請參考 https://reurl.cc/ W1jO1L

另環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟餘製成的品牌肥料「尚好肥」，散裝品也持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤1500元，依此類推。市民、農民若有大量需求，歡迎選購，憑環保局收據正本，可於上班時間自行到城西廚餘高速發酵廠 (南市安南區城西里城西街三段1105巷121弄150號)載運。購買散裝尚好肥登記處：https://reurl.cc/NRod5p。