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挺18！陳亭妃率南市Taiwan Online議員共推選舉紀念袋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃（中）率台南市議員陳怡珍（左）、周麗津（右二）、蔡旺詮（右）共同發表「挺18」紀念選舉小物，11月6日將在4位議員競選總部成立現場發放。記者吳淑玲／攝影
立委陳亭妃（中）率台南市議員陳怡珍（左）、周麗津（右二）、蔡旺詮（右）共同發表「挺18」紀念選舉小物，11月6日將在4位議員競選總部成立現場發放。記者吳淑玲／攝影

立委陳亭妃今天偕同南市議員陳秋萍、陳怡珍、周麗津和蔡旺詮召開記者會，預告11月6日4人舉辦競選總部成立，聯手設計紀念選舉環保袋「挺18！GO！GO！GO！」，陳亭妃表示，除全力衝18歲公民權同意票門檻，也倡導環保帶著走概念，可永續使用減少一次性浪費垃圾。

4名候選人總部成立時間，9點半中西區北區陳怡珍，10點半南區安平區周麗津，下午1點半東區蔡旺詮，下午2點半永康區陳秋萍。每個環保袋上面除了蔡英文游錫堃和陳亭妃外，都有議員候選人各別的名字 ，每個競總約2千份，現場才可領到。

陳亭妃說，11月26日不只有9合一選舉，還是中華民國憲政史上首次公民複決權投票，也是有史以來第一次立院朝野不分黨派共同支持的憲法修正案，為台灣民主深化，擴大青年參政，請大家一定要共同行使公民複決權。因公民複決權的困難度極高，何時會再有高度共識大家不知道，尤其修憲門檻極高，這次在院長游錫堃的極力推動下，以及社會輿論，才能讓18歲公民權有機會成為11月26日憲政史上第一次的公民複決。公民權門檻要965萬張同意票。

陳秋萍、陳怡珍、周麗津與蔡旺詮等人表示，由於大家的選區接近，又經常共同為教育、文化、環保理念發聲，因此一起構思「挺18！GO！GO！GO！」的選舉小物，這款文宣品是為了響應環保、倡導循環經濟、保護永續環境製作而成，不只自己跟團隊在發放文宣品時可以揹著使用，活動現場也提供給民眾收納礦泉水、扇子等物品，後續不管是買菜、上課裝便當水果都很好用。

陳亭妃表示，青年參政是現今世界的潮流，更是國內的共識，18歲的青年已有自我負責的政治選擇能力，他們共同力挺18歲公民權，守護國家關鍵力量。另外兩位Taiwan Online連線成員的議員陳碧玉與吳通龍，也選在同一天舉辦競選總部成立大會，大家都是為了推動台灣國家正常化而努力，盡力將台灣推上國際，讓下一代走出去。當天還有一位神秘嘉賓將會蒞臨台南，共同為在11月6日成立的Taiwan Online連線議員加油打氣！

民進黨正國會推「Taiwan Online」，台南市有9名議員候選人加入，包括陳怡珍、周麗津、李啟維、蔡旺詮、陳秋萍、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉、余柷青，另有無黨籍議長郭信良理念相挺。

立委陳亭妃（中）率台南市議員陳怡珍（左）、周麗津（右二）、蔡旺詮（右）共同發表「挺18」紀念選舉小物，11月6日將在4位議員競選總部成立現場發放。記者吳淑玲／攝影
立委陳亭妃（中）率台南市議員陳怡珍（左）、周麗津（右二）、蔡旺詮（右）共同發表「挺18」紀念選舉小物，11月6日將在4位議員競選總部成立現場發放。記者吳淑玲／攝影

陳亭妃 2022大選 台南市選舉

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