斗六後庄埤雜木林不見了！明年2月變身「親水公園」
雲林斗六龍潭里後庄埤鄰近市區，周邊醫院、演藝廳及公園林立，但長年雜草叢生成了當地髒亂點，民眾多次陳情未開發很可惜，經市公所提報開發計畫，獲水利署補助4100萬元，縣府今年2月動工，縣長張麗善今視察施工情形，目前進度49％，最快明年2月完工。
龍潭里長關紋舜說，後庄埤有淹水問題，且原基地內為芭蕉溪上游養豬戶廢水排放處，及龍潭社區生活汙水排放處，因廢水汙染，整體環境較差，造成該處長期雜草叢生、蚊蟲紛飛，地方盼改善，因該土地權責單位眾多，市公所通盤考量後進行整體規畫，經整合提報縣府施作滯洪排水設施環境改善。
張麗善表示，該處未開發之前是一大片雜木林，面積廣達2公頃，其有地理位置及面積優勢，加上鄰近龍潭、久安等里，住民很多，水利處除設計截流過去排放生活廢水的管線，也導入滯洪功能、景觀公園化，完工後可牽動聚落生活機能。
該工程今年2月動工，施工期1年，斗六市長林聖爵說，包括建設多功能廣場、排石與塊石護岸，及鋼構橋、人行步道與入口平台，預計明年2、3月完工，並將周邊步道綠美化，未來與膨鼠公園、金瓜鼠公園形成「微笑軸帶」，建立市區生態綠廊。
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