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嘉市北港路通港橋改建 市府:「封一半」施工建議改道
嘉義市北港路的通港橋，因橋梁長度小於中央排水寬度，為治水將耗資1億2600萬改建，市府今天指出，4日工程開工，考量是市區往國道一號的要道，施工期間不會全線封閉，採分邊施工，第1階段封東向車道、第2階段封西向，預計2024年3月完工。
市府工務處指出，通港橋的改建工程，包括橋梁延長、前後引道刨鋪等，施工範圍從北港路與大溪路口，到北社尾路口；封閉路段會擺設交維設施，有交通指揮人員引導車流及用路人。
工務處解釋，施工期間為維持北港路的交通功能，仍會提供雙向各2個車道供通行。第一階段進行橋梁南側（東行線）封閉施工，車流改道北側行駛；第二階段橋梁北側（西行線）封閉施工，車流改道南側新橋通行。
工務處建議，駕駛可以行駛替代道路，北港路往東可右轉埤竹路、再左轉行駛高鐵大道進入市區；西行部分，可左轉世賢路二段，再右轉行駛高鐵大道前往國道一號或鄰近縣市，確保車流順暢、降低交通影響。
市府表示，至於受封閉改道，影響公車站點「大溪厝」、「大嘉駕訓班」無法正常停靠，民眾可改至前後鄰近站位或臨時停靠站位搭乘，施工期間造成不便，請市民朋友見諒。
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