台南南瀛綠都心寵物運動公園動土 歡迎各地寵物都來玩

台南市新營南瀛綠都心寵物運動公園今天動土，預計明年2月底前啟用，將提供毛小孩舒適安全自由奔跑空間。市長黃偉哲表示，這裡有綠樹草坪，交通便利，可讓寵物盡情奔跑，工程會儘速完工，提供大新營地區有寵物人士、愛狗人士、愛汪星人及愛喵星人的人，都能來這邊好好遊玩。

動保處表示，「南瀛綠都心寵物運動公園」分別設置大、小型犬運動區域，園區內有設置寵物飲水設施及洗手台，方便飼主直接裝水給毛小孩飲用，配置A型跳板及獨木橋等設施可供毛小孩遊玩，座椅設計成狗腳掌、狗骨頭等形狀，入口意象更是使用動保處吉祥物豆哥與凱娣公仔，營造出活潑可愛的感覺，讓飼主跟毛小孩都能放鬆心情。

為增加民眾與毛小孩共用戶外休閒及運動的空間，台南市政府農業局動保處選定於腹地廣大平坦、交通便利的新營區南瀛綠都心設置寵物運動公園。今天動土典禮結合動保宣導活動，現場提供民眾限量免費寵物疫苗預防注射、犬貓認養、寵物美容健診等好康活動，吸引許多民眾參加。

黃偉哲表示，這個地方將來作為寵物公園是最適當的，總共有400多坪，又有樹，寵物會很喜歡在這邊奔跑，可以和主人玩耍，工程會儘速完工，能夠提供給大新營地區的愛寵物人士都能來這邊好好遊玩，未來南市府也會陸陸續續尋找合適的地點，設置寵物公園，因為隨著時代的變遷，養寵物的人越來越多，希望讓飼主跟毛小孩到寵物公園放鬆心情、釋放壓力。