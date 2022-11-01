阿共仔打過來了？雲林街頭出現行軍部隊 引起民眾好奇

雲林縣北港鎮街頭今天清晨出現武裝部隊，在街頭行軍，部隊採單列排隊一班一班從北港公園路往北港體育公園一帶推進，引起不少民眾好奇注目，由於行軍部隊阿兵哥帶有槍械，加上北港地區平時幾乎不曾出現軍裝部隊，許多路過民眾猜測紛紜，有人還以為真要和「阿共仔」開戰了。

今天清晨出現在北港公園路一帶的武裝部隊，每位軍人雖穿身迷彩軍裝頭戴鋼盔，但從著裝查，有的軍人頭髮長，且年紀似也比一般部隊偏高，看去不像一部正規軍隊，且軍旗也和一般部隊不同，但街頭突然出現軍隊，引起每個路過的人注目，有民眾好奇說「阿共仔真的打過來了嗎？」，但軍隊不發一語只依既定路線前進。