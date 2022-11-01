為無黨候選人站台涉違紀 民進黨嘉縣黨部與「黃家班」互控

嘉義縣太保市、朴子市長選戰綠營內鬨，「黃家班」的民進黨縣黨部前主委、太保市農會總幹事黃麗貞，擔任退出民進黨、參選太保市長的候選人鄭淑分競選總幹事，公開挺無黨籍朴子市長吳品叡競選連任，日前在鄭淑分競總成立大會站台，拉起鄭淑分及吳品叡的手，高喊「支持太子連線，雙贏凍蒜」；民進黨縣黨部蒐證，將提交執委會，討論違反黨紀輔選。

黃麗貞說，她長期基層服務鄉親，曾擔任民進黨黨部主委，對各候選人學經歷、背景及適任度，心中自有一把尺，縣長翁章梁及立委陳明文，此次選舉，為替民進黨廣納人才，替無黨籍議員候選人林岱杰站台，陳明文還為尋求連任的嘉市議長莊豐安站台。

她表示，替無黨籍鄭淑分站台，是與農會理監事團隊評比2位市長候選人適任度後，有了共識後，決定由她上台助選，有資深黨員反映，候選人提名過程，以「明文規定」喜好決定，背棄黨規、背離民意。若違反黨規被開除黨籍，她坦然接受！若是違反「明文家規」被開除黨籍，她請鄉親公評。

民進黨縣黨部主委陳川崎說，黃麗貞站台言論行為，證據搜集中，整理後提交執委會討論。鄭淑分雖主動退黨，但登記參選，依黨章就要開除黨籍，黨員站台輔選違紀；他表示，無黨議員候選人林岱杰是「國嘉隊」成員，翁章梁、陳明文站台未違紀，另，經查，陳明文未替莊豐安站台。

黃麗貞丈夫、前省諮議員黃文峯臉書說，「選舉真的那麼重要？連親情友情都不顧嗎？翁章梁替無黨籍站台，難道他也錯了嗎？如果有人投訴黨部，應該是縣長是第一名。我家從政30幾年，經歷大小選舉無數次，我們都懷著選舉是一時，做人是永遠的，絕對不會口出惡言，希望大家君子之爭。」