在地職人／文昌筆工藝半世紀 父傳子尬出新創意

雲林縣斗南鎮連興車木創辦人謝連春投入車枳木雕刻半世紀，專製聚寶盆、文昌筆及花瓶等木雕工藝品，兒子謝政頴也傳承父親手藝，並跨域與花藝業者合作，讓文昌筆與乾燥花蹦出新火花，賦予傳統木雕新價值。

車枳木是利用木工車床旋轉削木的原理、運用技巧衍生多樣化型態，是木工工藝的展現。65歲的謝連春國小四年級肄業，14歲拜師學藝，跟著師父學習車枳木雕刻，全台走透透，30多年前回到家鄉雲林斗南開創連興車木。

謝連春說，早年很窮困，幸好木工機器不貴，標一個會就買得起，他踏入車枳木雕刻產業下足苦心，不到一年就把功夫學到手。

一根木材在謝連春手上，不到5分鐘就被雕刻成栩栩如生的文昌筆。他說，這都是經驗的累積，看似簡單的雕刻，藏著深厚功夫底蘊，從決定尺寸到雕刻樣式，十年磨一劍才能練就好工藝，不只做得快，連外觀都可以做到一模一樣。

謝連春說，車枳木雕刻要學到精髓，做出來的成品才會一致，很多人是半調子，做出來每支都不一樣，學到一半放棄的人很多。他將這門手藝傳給兒子謝政頴，雖然還未學到精髓，但兒子努力不懈、沒打退堂鼓，看好未來的發展。

26歲謝政頴讀大學時就隨父親學習，從一開始刻不出好筆，到現在10多分鐘就能做出一支文昌筆，已有很大進展。

他除了製作傳統木雕工藝品，也與妻子討論如何將木雕工藝品變得不一樣，發想把文昌筆裱框，並與花藝業者合作放入乾燥花，意外做成文創藝品。

父子倆也攜手開發新商品，鏤空文昌筆放入原子筆筆芯，讓工藝品變成「真的能寫」的文昌筆；穀亭畚也變成筆座，推出客製化的台灣檜木穀亭畚文昌原子筆組很受歡迎。