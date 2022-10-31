西拉雅風管區成立17年 台灣好行菱波官田線11月免費搭

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處11月26日歡度成立17年，與遊客分享喜悅，11月全月推出「台灣好行-菱波官田線」免費搭乘好康，邀請旅客省荷包來體驗。

西拉雅國家風景區管理處是在2005年11月26日成立，管理處原位於烏山頭水庫，2009年遷往白河水庫，2020年8月啟用官田遊客中心現址迄今，「台灣好行-菱波官田線」從台鐵隆田車站出發，經過烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區、官田遊客中心、隆田酒廠、隆田chacha文化資產教育園區等景點，沿途有非常豐富的人文及自然景觀，遊客11月可免費搭乘體驗。

西拉雅國家風景區管理處說，11月12、13日將舉辦「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡自行車」活動，有10K、23K、77K三條不同風格的酷騎路線，今年也特別規劃非常適合親子一起騎乘的「西拉雅田田圈線」，從官「田」遊客中心至充滿日式元素的八「田」與一紀念園區，沿途安排導覽解說、DIY等體驗，讓您更能理解官田在地故事。

另外在官田遊客中心草原上也準備豐富表演、多元特色市集與遮陽設備租借服務，還有以「愛麗絲夢遊仙境」主題佈置的氛圍打卡點，歡迎前來官田當一回草原「田」心！更多詳細資訊可至西拉雅國家風景區管理處觀光資訊網及臉書粉絲專頁查詢。