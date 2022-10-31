離南科僅10至15分 麻豆工業區設定地上權招商

台南市政府地政局今下午在南科贊美酒店，舉辦「台南市麻豆工業區市地重劃抵費地設定地上權招商案」台南場招商說明會，邀集國內及在地產業投資者與會，市長黃偉哲表示，希望藉由近距離與廠商互動與交流，了解投資者需求與意願，再創麻豆工業區未來發展與願景。

黃偉哲表示，麻豆工業區地理位置很好，不僅在高速公路旁邊，離南科又近，未來可以連接跟善化、新市的南科廠商，是台南工業發展重中之重的地方，今天辦理土地地上權招商，地上權的使用時間設定得比較久，對於一般工廠的生命周期來講，綽綽有餘，期待業者來麻豆工業區打拚，市府將全力協助。

地政局說，麻豆工業區已完成110.83公頃公辦市地重劃作業，並於今年1月21日竣工啟用，共提供約90公頃工業用地，包含約15公頃抵費地，可供工業發展與利用。麻豆工業區緊鄰國道一號麻豆交流道西側，交通便捷，距南科僅10至15分鐘距離，未來除可作為南部科學園區衛星園區外，亦可作為台南傳統產業重要生產基地。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區設定地上權標的共計8筆，面積共約5公頃，為大面積且形狀方整坵塊，每筆面積從2962.88平方公尺至1萬0343.41平方公尺不等，使用分區分別為第二種甲種工業區及第二種乙種工業區，建蔽率70%、容積率270%。

適宜產業別有倉儲業、食品製造業、機械設備製造業、觀光工廠等。臨工業路土地，除得供工廠必要附屬設施、工業發展有關設施外，並得供一般旅館、樓地板面積500平方公尺以下批發零售、或樓地板面積300平方公尺以下餐飲業等商業使用，適宜的產業別有觀光工廠、製造業相關產品販賣門市等。