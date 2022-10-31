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台南推西拉雅傳統 原聲雅韻文化節11月5日登場

中央社／ 台南31日電

第11屆的原聲雅韻文化節將於11月5日在西拉雅國家風景區管理處舉行，安排西拉雅族語成果展現與藝文展演等活動，盼助推廣原住民族語言創作音樂及傳統樂舞文化。

台南市政府今天在永華市政中心辦理「2022拾藝x原聲雅韻文化節暨族群音樂會」活動記者會，台南市長黃偉哲現場學習如何編織月桃，並聆聽國小學童演唱西拉雅古謠與樂器演奏。

黃偉哲表示，原聲雅韻文化節今年邁入第11屆，屆時將有很多優秀音樂家帶來精彩音樂饗宴，希望不同族群民眾都能一起前往聆賞，體驗珍貴的原民文化。

台南市政府提供資料指出，市府長年堅持對西拉雅族的重視及肯認，也要告訴大家，西拉雅族在拾起曾經的技藝、找回失去的記憶的這條路，經過多年努力，才能重拾文化及族群認同，期待透過文化節活動展現族人珍貴、特殊的在地文化及情感，別具意義。

台南市政府指出，今年活動以拾起技藝、記憶為主題發想，展現原住民族群文化在台南「振興」、「拾藝」、「拾憶」的歷史意義，結合族群音樂會活動，推廣原住民族語言創作音樂及傳統樂舞文化，展現原住民族於台南共享共榮的成果。

台南市政府原住民族事務委員會主委白惠蘭SalauKaljimuran表示，此次安排西拉雅族語成果展現、藝文展演、族群音樂會，還有原住民文化親子闖關、文化與美食市集等精采活動，當天在文化市集消費滿額還可兌換文化小禮包，限量300份。

台南市長 原住民 西拉雅族

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