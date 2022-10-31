次醫療區畫分嘉縣市兩樣情 嘉市喊話增病床 立委願協助

嘉義縣水上鄉原與嘉市屬同一個次醫療區，縣府公布水上獲核定畫到太保區，此舉恐使嘉市醫院新增病床受限。縣長翁章梁日前說有助沿海地區，但市長黃敏惠認為，嘉市醫院服務雲嘉地區、北台南，現況一床難求，盼中央通盤檢討再增病床數；立委王美惠說，嘉市有醫療需求會幫爭取資源。

嘉義醫療區分嘉義區、太保區、阿里山區3個次醫療區，依該區人口數，決定可設的病床數量。縣府表示，可增78床急性一般病床位，將在民雄北勢子營區開發醫療專用區。

日前綠營雲嘉嘉縣市長候選人開區域治理記者會，翁章梁說，不損及嘉市醫療資源，反而對沿海地區幫助大；民進黨嘉市長候選人李俊俋說，重點是突破醫療網限制。

黃敏惠認為，嘉市跨縣市就醫比率高達54.14％、嘉縣民占37.61％，此次變動中長期而言，嚴重影響嘉市未來的醫療升級規畫，已要求衛福部通盤檢討，來增加病床數，並爭設癌症專科醫院、兒童醫院。

王美惠說，為醫療資源與行政區管理一致，才把水上移到嘉縣，此辦法要預告修正60天，並收集意見；經確認嘉市已核定病床數不會被減，而嘉市長期為嘉嘉南醫療重心，日後如有需要提升醫療資源，一定努力協助爭取。

市府衛生局表示，阿里山民眾常去聖馬爾定就醫，民雄人有的選擇嘉基醫院，水上來台中榮總嘉義分院較近，希望共好，有就醫需求都得到滿足，憂心未來要增床、中央會指目前依人口比例已過剩；先前就反映應通盤檢討，衛福部回覆會優先考量，希望盡快開會。