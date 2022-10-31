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2022神木下婚禮 15對新人體驗鄒族婚禮「打屁股」儀式

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山神木下婚禮最有趣的體驗為，進行鄒族婚禮最具代表性的「打屁股」儀式。圖／阿管處提供
阿里山神木下婚禮最有趣的體驗為，進行鄒族婚禮最具代表性的「打屁股」儀式。圖／阿管處提供

為打造獨一無二森林系婚禮阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加；阿里管處長洪維新表示，今年新增家屬午宴規畫及限定二日遊程，讓阿里山的美好透過家屬推播，提高後續的觀光效益。

婚禮證婚由阿里山管理處長洪維新及阿里山鄉長杜力泉擔任證婚人，今年的婚禮，新人在微風細雨中完成浪漫的證婚儀式，也象徵經歷風雨的洗禮，更加堅定長相廝守。

會場上最具矚目的是結縭40年的紅寶石婚夫妻，竹崎鄉金獅村長林炳煌及夫人，林村長致力在地產業輔導，以竹製品與紙寮藝術為金獅村產業活化打造新的生命力。

另一對，返鄉創業的鄒族女孩瑜安與先生睿君，一同回嘉成立品牌「飛鼠咖啡Peisu Coffee」，飛鼠一詞的意象和原住民族生活有密切的關連，皆與部落族人共生於大自然環境當中，亦表彰品牌、友善土地與環境永續之理念。

神木下婚禮最有趣的體驗為，阿管處帶領新人們體驗鄒族婚禮，族人舞動傳統歌謠祝福新人，並由鄒族長老訓勉後，進行鄒族婚禮最具代表性的「打屁股」儀式，其表示婚後雙方將要擔負起更多的責任。

阿管處長洪維新表示，今年活動新增家屬午宴與限定二日遊程，讓新人家屬在二日的婚禮行程中，透過遊程安排走訪阿里山特色景點，提高家屬停留時間與互動性，也讓阿里山的美好透過新人及家屬的推播，提高後續的觀光效益。

阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處第16屆神木下婚禮會場，最具矚目的是結縭40年的紅寶石婚夫妻，竹崎鄉金獅村長林炳煌及夫人。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處第16屆神木下婚禮會場，最具矚目的是結縭40年的紅寶石婚夫妻，竹崎鄉金獅村長林炳煌及夫人。圖／阿管處提供

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