2022神木下婚禮 15對新人體驗鄒族婚禮「打屁股」儀式

為打造獨一無二森林系婚禮，阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加；阿里管處長洪維新表示，今年新增家屬午宴規畫及限定二日遊程，讓阿里山的美好透過家屬推播，提高後續的觀光效益。

婚禮證婚由阿里山管理處長洪維新及阿里山鄉長杜力泉擔任證婚人，今年的婚禮，新人在微風細雨中完成浪漫的證婚儀式，也象徵經歷風雨的洗禮，更加堅定長相廝守。

會場上最具矚目的是結縭40年的紅寶石婚夫妻，竹崎鄉金獅村長林炳煌及夫人，林村長致力在地產業輔導，以竹製品與紙寮藝術為金獅村產業活化打造新的生命力。

另一對，返鄉創業的鄒族女孩瑜安與先生睿君，一同回嘉成立品牌「飛鼠咖啡Peisu Coffee」，飛鼠一詞的意象和原住民族生活有密切的關連，皆與部落族人共生於大自然環境當中，亦表彰品牌、友善土地與環境永續之理念。

神木下婚禮最有趣的體驗為，阿管處帶領新人們體驗鄒族婚禮，族人舞動傳統歌謠祝福新人，並由鄒族長老訓勉後，進行鄒族婚禮最具代表性的「打屁股」儀式，其表示婚後雙方將要擔負起更多的責任。